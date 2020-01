Gazdák, figyelem: elrendelték a hazai baromfiállomány zártan tartását

Ahogy a portál írja, az országos főállatorvos elrendelte a hazai baromfiállomány zártan tartását, hiszen a cél a madárinfluenza fertőződés kockázatának csökkentése. Ez a ház körüli állatokra is vonatkozik.

-Amennyiben a baromfit tartó a határozat rendelkezéseinek nem tesz eleget, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szabhat ki, vagy egyéb intézkedéseket hozhat

- figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, akik azt is elmagyarázták, hogy mit jelent a zártan tartás.

Amennyiben a baromfi kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, az állatokat épületbe zártan kell tartani, ahogy erről egy 2017-es országos főállatorvosi határozat rendelkezik

- írta meg a kamara.

A szabad etetés is lehet veszélyes. 2016-17-ben óriási veszteség érte az ágazatot, éppen ezért aggódnak a szakemberek. A legtöbb gazdát már figyelmeztették is, hogy eleshetnek a kártalanítástól, illetve elveszíthetik terméktanácsi tagságukat, ha nem tartják be maradéktalanul a főállatorvosi utasítást.

A portál beszámolt arról is, hogy a nagyüzemekben mindenütt csak akkora napos baromfi állományt lehet telepíteni, amit szükség esetén be lehet zárni, ezt a járványtól függetlenül is szigorúan ellenőrzik. A mai dróntechnikával ez már nem annyira bonyolult.

