Betett a sertéspestis a húsiparnak: ennyiért vehetnek baromfihúst a háziasszonyok

A sertéspestis továbbra is jelentős áremelkedéseket okoz az húsiparban. Ahogy korábban az RTL Híradó is beszámolt róla, jelenleg a sertéshús ára folyamatosan emelkedik, ennek köszönhetően többen mondanak le róla és választják az olcsóbb baromfi termékeket. Persze ez előre mutatja azt is, hogy mivel egyre többen keresik a csirkehúst, így annak ára is emelkedni fog. Sőt, az emelkedés már el is kezdődött, jelenleg tízszázalékos növekedést mértek a baromfihús árának tekintetében.

Korábban a Népszava számolt be arról, hogy az elmúlt évben a sertéshús ára 20 százalékkal drágult, miközben a baromfitermékek ára alig emelkedett, sőt volt olyan hónap, hogy csökkent is a csirkemellfilé ára. Ahogy a portál említi a baromfihúst kilónként átlagosan 1500-1800 forintért kínálják, de a nagyobb élelmiszerláncok már akciósan 1200-1400 forintért is árulják. Ennek nem a madárinfluenza miatt csökkenő export volt a legfőbb oka, hanem inkább az európai piac változása.

Ennek alapján annak jártunk utána, hogy pontosan miként alakul most a baromfihús ára és mire számíthat egy vidéki háziasszony, ha csírkehúsból készítené el a család legkedvesebb fogásait. Hogy pontosabb képet kapjunk elős körben megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy a baromfihúsok havi feldolgozói értékesítési ára az elmúlt évben a következőképpen zárult novemberben:

Terméknév: Ár/mennyiség Csirke egészben 489,56 Ft/kg Csirkecomb 454,44 Ft/kg Csirkemáj-szívvel 439,14 Ft/kg Csirkemell 1 068,67 Ft/kg

A táblázatot és a novemberi adatokat figyelembe véve megnéztük azt is, hogy a vidéken is elérhető, nagyobb élelmiszerláncok pultjaiban mennyiért juthatunk baromfihúshoz. Hogy még jobban összehasonlíthassuk a tavalyi árakat az ideivel, egy táblázatban összefoglaltuk az egyes áruházak baromfihús kínálatát.



Az árak tekintetében egyértelműen azt látni, hogy a legolcsóbban a Tesco üzleteiben juthatunk csirkehúshoz. Itt 1359 Ft/kg áron vásárolhatunk például csirkemellfilét. Ugyan ez a termék a Lidl üzleteiben 1518 Ft/kg. Míg a Spárban viszont egészen zsebbenyúlós a csirkemellfilé, mivel itt már 1759 Ft/kg áron kínálják. A közel ötszáz forint különbség azért nem mindegy, ha éppen egy kiadós, családi ebédet vagy vacsorát akarunk összedobni. Éppen ezért érdemes körbenézni és folyamatosan szemmel tartani a kínálatot, hiszen ezekben az üzletekben legtöbbször kifogható valamilyen akció.

Sőt, akár érdemes kisebb boltokat is felkeresni. Itt legtöbbször széles skálán mozog a kínált húsok ára. A Matusz-Vad oldalán például a csirkemellfilé 1299-1749 Ft/kg ár között mozog. De a nagyobb üzletláncokhoz képest az egész csirkecomb ára egészen baráti, itt 629-699 Ft/kg áron vásárolható meg. De a csirkecomb filét is kedvező árkategóriában találjuk meg, a 819-899 Ft/kg ár már egészen jónak mondható. A Magrolmeat oldalán is kecsegtető árakat találtunk. A csirkemellet itt ugyan csonttal együtt árulják, de így árban még kedvezőbb, 898 Ft/kg-ba kerül. A csirke alsócomb 398 Ft/kg, a csirke farhát pedig 148 Ft/kg-ba kerül.

Összességében elmondható, hogy a nagyobb üzletláncokban sokkal drágábban vásárolhatjuk meg a baromfitermékeket, mint a kisebb szolgáltatóknál. Viszont a szakemberek szerint a sertéspestis továbbra is jelentős áremelkedéseket okoz az húsiparban. Mivel sokan váltottak baromfi termékekre a sertéseket érintő kór miatt, a baromfihús árak is folyamatosan változnak. Persze nemrég írtunk arról is, hogy durva tempóban terjed a madárinfluenza is. Nemrég egy létavértesi kacsatartó gazdaságban észlelték a szárnyasokat veszélyeztető betegséget, előtte pedig egy pulykákat tartó gazdaság teljes állományát kellett leölni Ácson. Hogy ez miként befolyásolja majd a piacot, azt még nem lehet tudni.

Címlapkép: Getty Images