Már elérhetők a szakmai kiadványok: így segítik az élelmiszeriparban tevékenykedőket

Az elmúlt néhány hónapban hét kiadványt is összeállítottak és megjelentettek a NAK szakértői. Ezek mindegyikét ingyenesen az érdeklődők részére bocsájtja a kamara az internetes portálján.

A kötetek témái:

Laktózmentes élelmiszerek;

A hűtési lánc felügyelete;

Élelmiszer-választást befolyásoló tényezők;

Erdőtelepítés; Erdészeti nemesített fajták;

Kisokos a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadásról;

A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban (magyarul és angolul).

A legfrissebb – nyomtatásban is megjelent – kötet a „Laktózmentes élelmiszerek”. A diétázók igényeinek kielégítéséhez az előállítóknak komoly figyelmet kell fordítaniuk az alapanyagokra és a technológiára – ehhez nyújt segítséget a kiadvány. Emellett a laktózmentes táplálkozás orvosi és dietetikai vetületeit is körbejárja.

„A hűtési lánc felügyelete” kötet az élelmiszeripar és -kereskedelem valamint a vendéglátóipar szereplői számára hangsúlyozza a hűtés, a fagyasztás és a hűtési lánc fenntartásának jelentőségét, mutatja be gyakorlati tudnivalóit.

„Az élelmiszer-választást befolyásoló tényezők” kiadvány fejezetei egy kérdőíves felmérés eredményei alapján vizsgálják, hogy a hazai fogyasztók milyen elvek és szokások mentén hozzák meg döntéseiket, illetve gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg ahhoz, hogy hogyan lehet őket befolyásolni termékválasztásukban.

Szakmai kiadványokkal segítik a mező- és az erdőgazdálkodással foglalkozókat is

Az „Erdőtelepítés – Értékteremtést is biztosító lehetőség a termőföldek védelmére és a klímaváltozás elleni fellépésre” arra világít rá, hogy a mezőgazdasági területeket behálózó erdők és fásítások a termőföldek védelmét is szolgálják. Hasznos tanácsokkal is szolgál az erdőtelepítésre vállalkozó gazdálkodóknak.

Az „Erdészeti nemesített fajták erdősítésekhez, fásításokhoz” az erdősítések és fásítások eredményes kivitelezésével, a mezőgazdasági területek védelmével, és az ország erdősültségének, illetve faállománnyal borítottságának növelésével foglalkozik. A kiadvány – az erdészeti fajtanemesítés és fajtavizsgálat sok évtizedes tapasztalataira alapozva – azokat a nyár, fűz és akác fajtákat mutatja be, amelyek alkalmasnak bizonyultak a hazai köztermesztésben alkalmazásra.

Továbbá röviden ismerteti azon fekete nyár, ill. fehér fűz klónkeverékeket is, amelyek a szigorú természetvédelmi előírások mellett alkalmasak a természetvédelmi vagy Natura 2000 területek erdősítésére, fásítására.

A „Kisokos a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadásról” a szaktanácsadói rendszert, a szaktanácsadók és a szaktanácsadói szervezetek működését mutatja be, és tájékoztatást ad a támogatási formákról, a kedvezményezettek köréről és az igénybevételi lehetőségekről.

„A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban, 2018” – az Agrárminisztériummal közösen készített – kiadvány a hazai agrárium elért eredményeiről ad képet.

