Megérkeztek a kereskedésekbe az új Suzukik: ennyiért vehetsz új Vitarát, S-Crosst

Ahogy a portál írja itthon már 4,99 millió forinttól meg is vásárolhatjuk a lágy hibrid hajtáslánccal felszerelt új Suzuki Vitarát. De tovább is mehetünk és választhatjuk az autó legjobban felszerelt változatát is 7,01 millió forintos alapárért.

Ezt az új technikát ültették át a szintén esztergomi gyártású SX4 S-Crossban is, amely ugyan 50 ezer forinttal drágább a Vitaránál, vagyis a lágyhibrid új változat indulóára 5,04 millió forint. Az új Suzukik Zöld rendszámot ugyan nem kaphatnak, de a fogyasztásuk és CO2-kibocsátásuk az új technikának köszönhetően számottevően csökkent.

Címlapkép: Getty Images