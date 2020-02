A francia divatsznobok is megőrülnek ezért a pécsi márkáért: erre készülnek 2020-ban

A pécsi kesztyűs vállalkozást 1994-ben alapították, amely a régi, nagy múltú kesztyűgyár alapjaira épült és továbbvitte a Pécsi Kesztyű ország- és világszerte jól ismert hagyományát. Fontos célként fogalmazták meg, hogy a divattermékeket továbbra is a hagyományos, kézi technológia révén gyártják és ez a filozófia a mai napig tartja magát.

A gyerekkoromtól kezdve azt láttam, hogy a családom milyen elhivatottan és szeretettel végzi a kesztyűgyártást, ami számomra is fontos értéket képvisel. Amikor átvettem a vállalkozás vezetését, ugyanebben a szellemben folytattuk a munkát. Szem előtt tartottam, hogy a pécsi kesztyűgyártást mindig is a nemzetközi piacra szánták, így ez nálunk sincs másként: ma már a termelésünk mintegy 90 százaléka külföldre kerül. Ezáltal jól ismerjük a piaci igényeket, mind a divat, mind a színek, mind az anyaghasználat szempontjából

– mondta el a HelloVidék kérdésére Hornitz Bernadett gazdasági vezető.

A vállalkozás megrendeléseinek jelentős részét a bérgyártás teszi ki, a nagy vevők saját önálló branddel vannak jelen a piacon. A kesztyű azonban kétségtelenül szezonális termék, ezért a szeptembertől márciusig terjedő időszak holtszezonnak tekinthető a kesztyűgyártásban. Hornitz Bernadett azonban szerette volna az ezen kívüli periódusokban is megoldani a munkatársai foglalkoztatását. Ekkor, nyolc éve jött a saját márka elindításának ötlete, amelynek alapjai még a szakember diplomamunkájában születtek meg, és amivel többek között ebben az említett holtidőben tudják feltölteni a Karma Pécsi Kesztyű raktárait.

Eleinte csak néhány száz darab kesztyűt adtunk el, de az elmúlt nyolc évben tudatosan építettük fel a márkát. Már a kezdetektől fogva úgy éreztük, hogy ez egy nagyon jó irány, amivel csökkenteni tudjuk a kiszolgáltatottságunkat is a piacon, de több saját tudást igényel, felkészültségben, szakmai munkában, értékesítésben és marketingben egyaránt. A Karma Pécsi Kesztyűket a hazai és a nemzetközi piacon is értékesítjük, ami egyre jobb profitrátával dolgozik, egyre jobb eredményeket produkálunk ezen a területen. Energiát, időt és pénzt fektettünk be, ami száz százalékban megérte

– magyarázta a családi vállalkozás gazdasági vezetője.

Ahhoz azonban, hogy a termék sikeres lehessen, szükség volt a korábbi évek tapasztalataira. A vállalkozás ebben nem is érzett hiányt: többek között japán, kanadai, amerikai, finn, német és osztrák vevőik révén rengeteg nemzetközi tudással a hátuk mögött tudtak belevágni egy új brand felépítésébe. Egyszerűen jól ismerik a piaci igényeket, látják merre mozdul a divat a szín és anyaghasználat tekintetében, de látják az előnyöket és hátrányokat is. A piac ráadásul nagyon is megváltozott az elmúlt tíz évben, a korábbinál sokkal igényesebb lett. Ez azt jelenti, hogy láthatóan egyre többen vásárolnak bőrkesztyűt, viszont magas elvárásokat is támasztanak a termék felé. Egy jól működő kesztyűgyárnak erre kell tudnia válaszolni mind divatban, mind minőségben, mind pedig kiszolgálásban.

A kesztyű ahogy régen, úgy ma is divatkiegészítőnek számít, ami miatt követnünk kell szín- és formavilágban a divattrendeket, ám miközben tudjuk, hogy a klasszikus formák, fazonok, színek örökké divatban lesznek, az új trendek megkövetelik, hogy külön tervező foglalkozzon azzal, hogy milyen irányba mozduljunk el. Emellett mindig beszélgetünk a vevőinkkel, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy ők vajon mit szeretnének. Egyre jobban odafigyelünk a vevőink igényére, közvetlen kapcsolatot tartunk az alapanyag beszállítókkal, de ott vagyunk nemzetközi vásárokon, követjük az innovációkat és fejlesztéseket, folyamatosan előre nézünk. Így viszonylag könnyű reagálni a piac elvárásaira

– mesélte Hornicz Bernadett, aki számára fontos, hogy őrizzék a tradíciót és hagyományokat, ugyanazt a jó minőségi terméket gyártva, amilyenek száz évvel ezelőtt is készültek Pécsett.

A piaci igényekre reagálva született meg a 2019-es év újdonságának számító ökokesztyű is, ami majd csak idén kerül forgalomba. A vállalkozás egyre több helyen tapasztalta, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság és a környezetvédelem, ezért a vásárlók szívesen látnának a termékek között egy olyan bőrkesztyűt, amelynek előállítása nem terheli meg annyira a környezetet. Az ugyanis jól ismert tény, hogy a bőrgyártás során keletkező melléktermékek nincsenek jó hatással a környezetre.

Amikor környezetvédelemről beszélünk, akkor az az egyik legfontosabb, hogy mindenki tegye hozzá a magáét. Mi régóta igyekszünk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat: a termékeik hosszú időtartamra szólnak, tehát nem fast fashion, amit néhány év múlva ki kell dobni, mert tönkremegy. A bőrgyárban most ezt gondoltuk tovább és kidolgoztunk egy technikát, ahol növényi cserzéssel tudjuk létrehozni a bőr színét és kidolgozottságát, szemben a hagyományos króm cserzéssel, ahol mindig marad egy bizonyos mennyiségű salakanyag, ami nem feldolgozható. Ezt a cserzőanyagot különböző fák leveléből, nedvéből állítják elő, és olyankor nyerik ki az alapanyagból, amikor a fa papíripari gyártás előtt áll, tehát csak ezért nem vágnak ki fákat sem. A cserzés után nem marad vissza a már említett, káros anyagú melléktermék, mert a salakanyag teljes mértékben lebomlik és a felhasznált víz is tökéletes tisztaságú

– mutatott rá a szigorú környezeti kritériumokra a szakember.

Az ökokesztyűben emellett a benne használt bélés is száz százalékig növényi eredetű, valamint a cérnák (ami papír és faspulnin érkezik) és az „öko” csomagolóanyag is. Ennek a terméknek a gyártása során a felhasznált energiát leszámítva semminek nincs ökológiai lábnyoma a környezetben. Ez utóbbiról az úgynevezett GHOST tanúsítvány is biztosítékot ad. A 32 fős vállalkozás közben igyekszik mindenféle műanyagot száműzni a gyártási és értékesítési folyamatból. Évente 35-40 ezer kesztyűt gyártanak és a Karma kesztyűből is már 15 ezret értékesítettek.

Egy pécsi kesztyűnek ma már kétségtelenül „kultusza” van mind a nemzetközi, mind a magyar piacon. Bár viselése nagyban összefügg az időjárással, ezért a szezonterméket egészítik ki az úgynevezett réspiaci termékek, a két éve bevezetett (a svájci piacon óriási sikerrel) lovagló és az autós kesztyű, illetve a tavaszi kesztyűk. A pécsi vállalkozás vezetői vallják: a termék létjogosultsága soha nem fog megszűnni, hiszen valami ellen mindig meg kell védenünk a kezünket.

