Emelkedik a rendőrök fizetése: mutatjuk mikor

A 10 százalékos illetménykiegészítésnek megfelelő juttatást mások mellett a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet, a szolgálatok és a büntetés-végrehajtás hivatalos állományában dolgozók kapják meg. A béremelésre a kormányzat 34 milliárd forintot fordít.

Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és Magyarország biztonságos országnak számít, ebben pedig kiemelkedő szerepe van a rendvédelmi hivatásos állománynak, ezért a béremeléssel is szeretné a kormány kifejezni a megbecsülését.

Kontrát Károly államtitkár elmondta, hogy a mostani béremelés a 2015-ben megkezdett rendvédelmi életpályaprogram folytatása. Hozzáfűzte, hogy a múlt év végén bruttó félmillió forint juttatást is fizettek, az először most, a januári fizetésekkel érkező 10 százalékos kiegészítő juttatás pedig beépül a bérbe. Kiemelte, hogy a rendőrség a koronavírus elleni védekezésben is kulcsfontosságú feladatokat kapott az Operatív Törzs akciótervében.

Címlapkép: Getty Images