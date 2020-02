Szigor jön: bukhatják a családi pótlékot a tanárukkal erőszakoskodó diákok

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy azokban az iskolákban, ahol sok erőszakos cselekmény történik, iskolarendészetet állítanának fel. Elmondása szerint intézményi kérésre kerülhet ilyenre sor, fontos szerepet játszik benne az is, hogy a tantestület hogyan ítéli meg a helyzetet. Felidézte, hogy az utóbbi időben több olyan videó is kikerült a közösségi média felületeire, amik tanárverést, a tanárok inzultálását rögzítették. Ezek a problémák valószínűleg korábban is léteztek, de annak idején nem vagy csak kisrészben kerültek napvilágra.

Az államtitkár szerint fontos, hogy ne csak a pedagógusok felkészültségét vizsgálják, hanem azt is átgondolják, miként tudnak állami, technikai eszközökkel segíteni, hogy ne forduljanak elő ilyen durva, megalázó helyzetek. Példaként a kamerarendszert említette (ami a visszakövetésben is hasznos lenne), és a vészhívót. Az iskolarendészet felállítására egyelőre nincsenek konkrét tervek, azt azonban hangsúlyozta: nem szeretnék visszahozni azt a régi módit, aminek az volt az alapja, hogy a tanár, visszaélve hatalmi helyzetével, fizikai fenyítést is alkalmazott a szabályok betartatására vagy büntetésként. Iskolarendészeti feladatokat egyébként is olyan személyre bíznának, aki a nevelésben, oktatásban nem vesz részt.

Maruzsa szerint a cél nem a kriminalizálás, hanem a megelőzés, abban bíznak, hogy az iskolarendészetnek, a bekamerázásnak visszatartó ereje lesz majd. Arra is kitért, hogy

át kell gondolni a családokat, szülőket érintő szankciókat is, ez lehet akár a családi pótlék megvonása.

Az adást itt lehet megnézni:

Címlapkép: Getty Images