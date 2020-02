Több jut a luxus kiadásokra? Brutális drágulás a népszerű nyaralóhelyeken

A Pénzcentrum információi szerint az ingatlanpiac élénkülésével párhuzamosan a nyaralók iránti kereslet is növekedett. A lakáspiaci élénkülésnél látható volt, hogy az árak emelkedéséhez a bérnövekedés és a jó gazdasági teljesítmény is hozzájárult, így ezeknek köszönhetően az olyan "luxus" kiadásokra is több forrás jut a lakosság körében mint a nyaralóvásárlás. 2016 és 2019 között több mint duplájára emelkedett az érdeklődések száma az eladó nyaralók iránt, de a kereslet 2018-ról 2019-re már nem növekedett számottevően - ismertette a lappal Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője.

A Pénzcentrum megkeresésére a szakember elmondta, hogy ez az értékesítési időkben is látszik: Balatonon 2016-ban még átlagosan 6-7 hónapra volt szükség egy-egy eladó nyaraló értékesítéséhez, ez az idő 2019-re 4-5 hónapra rövidült, 2019 harmadik negyedévére pedig 4 hónap alá csökkent. Leggyorsabban egyébként a Velencei-tónál és a Dunakanyarnál található nyaralók találnak gazdát, átlagosan kevesebb mint 3 hónap alatt értékesítik őket. A Tisza-tó melletti nyaralóingatlanok értékesítési ideje 2019-ben átlagosan 5 hónap körül volt. Ez a négy régió nagyjából lefedi a hazai nyaralópiac legnagyobb részét. A nyaralók iránt érdeklődések 80 százaléka ezen a négy vízparton található ingatlanokra érkezik - húzta alá Balogh László.

Címlapkép: Getty Images