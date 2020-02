Fellélegezhetnek a Dunaferr dolgozói: elmarad a tervezett leépítés

Ahogy a portál írja, ugyan az elmúlt év októbere még azt mutatta, hogy 350 embernek távoznia kell a ISD Dunaferr Zrt-től, most végre mégis megcsillant a remény a dolgozók számára.

Úgy tűnik, ez bejött, hiszen a Dunaferr bejelentette, hogy a tervezett 350 fős leépítést visszavonja és 2020 december 31-éig nem jelent be új csoportos létszámleépítést

- mondta a portálnak Molnár László a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetője, majd hozzátette, hogy idén májusban további támogatásokra is számíthatnak a munkások. Többek közt 3,4 százalékos alapbérfejlesztést is kap alanyi jogon az összes ottdolgozó, valamint júliustól 6,8 százalékos alapbérfejlesztés jár majd azoknak a dolgozóknak, akiknek ezt megítéli a felettese. Ezen felül emelkednek majd a béren felüli juttatások is a cégnél. Ebbe beletartozik az egészségpénztári és az iskolakezdési támogatás is.

Az új megállapodásról jegyzőkönyv is készült, viszont ezt a kollektív szerződésbe is bele kell foglalni, ami a szövetség vezetője szerint akár csütörtökön is megtörténhet.

Címlapkép: Getty Images