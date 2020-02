Korrupció vagy kötelesség? így emelkedtek a hálapénzek hazánkban

Január közepén jelent meg a Magyar Orvosi Kamara (MOK) javaslata a közfinanszírozott ellátásban dolgozó orvosok javadalmazására. A kamara javaslataival olyan bértábla elfogadását szeretné elérni, mellyel "az egészségügy társadalmi funkcióját betölteni képes rendszerré válik". Ezzel ismét sikerült felkavarniuk az állóvizet a hálapénz kérdését illetően, hiszen a jelenség továbbra sem tűnt el, sőt statisztikai adatok alapján még nőtt is az orvosok zsebébe "kéretlenül" csúsztatott borítékok vastagsága.

A hálapénz vagy paraszolvencia fogalma magában foglal minden olyan nem hivatalos kifizetést vagy ajándékot, amelyeket egészségügyi dolgozók kapnak betegektől. A MOK ebben a kérdésben is megszólalt az elmúlt időszakban: véleményük szerint a paraszolvencia súlyosan káros jelenség a magyar társadalomban. Mérgezi az orvos-beteg bizalmi viszonyt, kiszámíthatatlanná teszi a betegutakat, irreális elvárásokat ébreszt, hátrányosan érinti a szakmai elveket, ellehetetleníti a kormányzati egészségpolitikai szándékok jelentős részét, torzítja az orvosképzést, hátráltatja a tudás átadását.

A MOK szerint a betegek és az orvosok együttes és elemi érdeke, hogy a hálapénzt korrupciónak tekintse és kriminalizálja az állam, és a társadalom. Emiatt azt is javasolják, hogy (a bérrendezést követően) a hálapénz adását és elfogadását a büntető törvénykönyvben szankcionálja a jogalkotó. Jelenleg a hálapénz be van épülve az orvosi keresetbe, és a kamara szerint ezen nem segít a lassú ütemű béremelés - ezért is javasolják az egylépéses, paraszolvenciát eltörlő béremelést.

A teljes cikk a Pénzcentrum oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images