Ezekben a szakmákban busás fizetés vár: vidékieket keresnek, ingyen kiképeznek

Különböző tanulási központokban más és más képzési lehetőséget kapnak a vidéken élők. A NYITOK projektbe való egyik legfontosabb bekerülési követelmény ugyanis az, hogy a résztvevő Budapesten és Pest megyén kívüli lakcímmel rendelkezzen. Hogy mit ígér a program? Azonnal hasznosítható, versenyképes tudást egy egyedülálló és rövid képzés elvégzésével.

A szakemberhiányra próbál ugyanis hathatós megoldást találni a Nyitott Tanulási Központok Hálózata egy, a dolgozó emberek mindennapi elfoglaltságába is beilleszthető felnőttképzéssel.

Az egyik legfontosabb cél, hogy a munkavállalók minél több lábon tudjanak állni, a másik pedig, hogy a növekvő munkaerőhiány áthidalásában segítséget kapjanak a munkaadók. Az egyedülálló program keretében olyan képzések elvégzésére nyílik lehetőség, amelyek azonnal használható, versenyképes tudást biztosítanak a 16 és 64 év közti magánszemélyek és kis- és középvállalkozó munkavállalók számára.

Az ország 52 helyszínén, köztük Pécsett is elérhető a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet Nyitok projektje. A Nyitok Pécs Tanulási Központ ebben a formájában 2018 februárjában indította el első képzéseit, akkor még a Krisztina téren, ma már azonban központibb helyen, a Rákóczi úton vagyunk megtalálhatóak. A kezdetektől fogva igyekszünk informális csatornákon elérni a potenciális érdeklődőket. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy sokkal több emberhez elérjenek ezek a tanfolyamok és az általuk nyújtott munkaerő-piaci kompetenciafejlesztések. A képzésekre a megyei sajátosságokkal összhangban, elsősorban a jelenleg is munkaviszonyban állók jelentkeznek, de tanfolyamainkon jelenleg is szép számban vesznek részt olyan aktív korúak, akik pillanatnyilag nem dolgoznak, köztük regisztrált álláskeresők vagy inaktívak

– mondta el a HelloVidék kérdésére Gáspár Csilla Noémi, a Dél-dunántúli Mobil Regionális Központ tanulási tanácsadója.

Fontos szempont, hogy a képzések során a hagyományos iskolarendszertől eltérő módszertannal dolgoznak. Ez jól hangzik, de mit is ígér? A korszerű tanulási programok fontos célja, hogy a résztvevők olyan ismereteket, készségeket és kompetenciákat sajátítsanak el, melynek segítségével boldogulni tudnak a mindennapi életben és a munkavégzés során.

Ezt a célkitűzést kiscsoportos, szerethető módszerekkel, a tanulók tudásszintjének megfelelő tanfolyamokkal támogatják. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az oktatás a csoport igényeihez alkalmazkodjon, a résztvevők azonnal hasznosítható tudásra tegyenek szert. A tanfolyam végén kiállított tanúsítványhoz egy jó hangulatú, gyakorlatias és speciális igényekhez alkalmazkodó oktatás vezet.

Jellemzően a 40-es és 50-es korosztály tagjai teszik ki az érdeklődők jelentős hányadát, de a munkaképes korú résztvevők igazából minden korosztálya részt vesz képzéseinken. Igyekszünk azért nem csupán az idősebb korosztály számára segítséget nyújtani. Ahogy látom egyértelműen a nyelv képzések teszik ki az érdeklődések és a megvalósult képzések jelentős százalékát. Ezen belül is az angol nyelű kezdő és újrakezdő tanfolyam a domináns, a német kezdőt megelőzően, amit az orosz követ kimutathatóan kevesebb érdeklődéssel. Az idegen nyelveket a számítástechnika követi, amely a mindennapi számítógép használat során azonnal hasznosítható

– tette hozzá érdeklődésünkre Gáspár Csilla Noémi.

Szintén jó hír, hogy a létszámra vonatkozóan nincs felső határ. Bárki jelentkezhet, aki 16 és 64 év közötti, nem Pest megyei lakcímmel rendelkezik, valamint nincs nappali tagozatos hallgatói jogviszonya, a hagyományos iskolarendszertől eltérő módon szeretne kis csoportban tanulni és több képzés elvégzésére is lehetősége van.

Most nézzük az országszerte elérhető, térítésmentes képzések repertoárját:

Idegen nyelvi programok

angol nyelv

német nyelv

orosz nyelv

Informatikai tanulási programok

Adatbázis kezelés a gyakorlatban

Informatikai alapismeretek és az operációs rendszer használata

Internethasználat

Képszerkesztés alapjai

Prezentációkészítés a gyakorlatban

Szövegszerkesztés a gyakorlatban

Táblázatkezelés a gyakorlatban

Webszerkesztés alapjai

Iparági programok

Kiválóság a kiskereskedelemben

Kiválóság az autóiparban, gépipar területén

Kiválóság az építőipar területén

Kiválóság a turizmus területén

Kiválóság az irodai szolgáltatásokban

Kiválóság a logisztika területén

Vállalati kultúra, munkahelyi együttműködés

Egyéb programok

Prezentációs technikák

A jövő munkaeszközei a 21. században

Vállalkozó leszek

Tudatos állampolgár a 21. században

Pénzügyek kisvállalkozóknak

Okostelefonok, táblagépek használata a mindennapokban

Nők a 21. században

Hatékony önmenedzsment

És végül a jelentkezés feltételei: a program közvetlen célcsoportját azok a személyek alkotják, akik társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, munkahelyük megtartását, illetve karrier- és életpálya építését akadályozza alapkészségeik és kulcskompetenciáik alacsony szintje. Azok is bekerülhetnek, akik számára nem biztosított az esélyegyenlőség a megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében.

