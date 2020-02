Őrületes rekordok dőlnek a magyar vidéken: ezek az ország legnagyobb naperőművei

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap tartotta évértékelőjét. Beszédében kiemelte az új, klímavédelmi akcióterv részleteit is. Ezen belül külön kitért arra is, hogy a következő 10 évben meghatszorozzák a napenergia termelést.

Hazánk jó úton jár a kitűzött cél felé, hiszen egyre többször számolhatunk be újabb és újabb, napelemparkok fejlesztéséről. Ahogy már megírtuk, 25 MW kapacitással működik az ország legnagyobb napelemparkja Kapuváron. A park egy izraeli tőzsdei csoport kezében van, amely Magyarországon mostanra összesen három naperőművel büszkélkedhet: Kapuváron, Tuzséron és Nádasdon. Mind a három területen folyamatos a termelés és összesen 57 MW kapacitással működnek a napkollektrok.

Mindezek alapján most arra voltunk kíváncsiak, hogy hol vannak még magyarországon hasonló nagyságú parkok és ezek milyen kapacitással működnek.

A világ jelenlegi legnagyobb fotovoltaikus erőművei több száz, sőt ezer MW feletti beépített kapacitással rendelkeznek, a legnagyobb hazai naperőművek viszont jelenleg 20 MW körüli kapacitást képviselnek. A termelést illetően azért nincs okunk panaszra, hiszen a számok folyamatos emelkedést mutatnak.

A teljes hazai napenergia termelő kapacitás 2017 végén közel 400 MW körül alakulhatott, a 2018-as telepítéseknek köszönhetően pedig az év végére megközelítette a 800 MW-ot. A Portfolio számolt be arról, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint pedig a trend lendületesen folytatódott: a 2019. június 30-i előzetes adat 1144 MW volt, amiből 388,5 megawattot a háztartási mérető kiserőművek tettek ki. Eszerint 2019 első felében mindössze hat hónap alatt megdőlt a 2018-as év hatalmas rekordja is, vagyis, ha ebben az ütemben folytatódnak a telepítések, jó eséllyel teljesülhet a 2022-re kitűzött 3000 MW körüli kormányzati napenergia-célszám is.

Mindezek mellett a MEKH további 1400 MW napelemes kapacitás támogatására már kiadott határozatot. Ezek többsége a következő években fog megépülni. A hivatal külön kiemelte azt is, hogy számos tényező befolyásolja a munkálatokat és a parkok kialakítást, hiszen függ többek között a támogatási politikától, a napelemek árától, valamint a szabályozástól.

A megújuló energia hazai támogatásában új fejezetet nyitott a MEKH, hiszen 2019 szeptemberében közzétette az első METÁR tender kiírási dokumentációját, a hivatalosan pilot, vagyis kísérleti tendert várhatóan újabbak követik majd. A Nemzeti Energia- és Klímaterv első változata szerint kedvező esetben a 2030-as évig akár közel 7000 MW-ra is nőhet a teljes hazai fotovoltaikus naperőmű kapacitás.

Hol épülnek naperőművek Magyarországon?

Az Energiaklub létrehozott egy adatbázist, amely alapján körbenézhetünk, mikor, hol és mekkora fejlesztések zajlanak a témával kapcsolatban. Az egyedülálló és hiánypótló adatbázis a 2016. évi KÁT-dömping során kiadott engedélyek adataiból áll. Jelenleg ez az egyetlen nyilvános információforrás, amely megmutatja, melyik településen mekkora kapacitású naperőművek felépítését tervezik a beruházók. A térkép összesen 1917 darab, 930 MW összkapacitásnyi naperőműre vonatkozó engedélyt mutat, ide kattintva elérhető.

Hazai tekintetben már számos napelemparkkal büszkélkedhetünk. Ezekről már korábban írtunk is. Íme jelenlegi legnagyobb, működő hazai naperőművek:

1. Az MVM paksi naperőműve

2-3. Új Mátrai naperőművek, Bükkábrány és Halmajugra

4. Az MVM felsőzsolcai naperőműve

5. A MET százhalombattai naperőműve

6. Mátrai naperőmű, Visonta

7. Tiszaszőlős, Unisun Energy Group

8. A Mol naperőművei

9. Az Alteo naperőművei

Címlapkép: Getty Images