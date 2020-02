Hatalmas segítség lehet az európai zöld- megállapodás: ezeket a területeket fejlesztenék

Ahogy a portál beszámolt róla, az agrárminiszter úgy véli, nagy segítség lehet az európai zöld- megállapodás, ha kibővíthető néhány elemmel.

Ha lehetővé tesszük például azt, hogy a zöldítésbe ne csak lágy szárú, hanem fás szárú növények is bekerülhessenek, akkor a telepített erdők nagysága jócskán meg tud növekedni. Mezővédő erdősávok alakulhatnak ki, amelyek az apróvadállományra, a beporzókra, a környezet hűtésére, ezen keresztül pedig a mikroklímára hatalmas pozitív hatással lennének

- fogalmazott Nagy István, aki arra is kitért, hogy ez csak egy azok közül az intézkedések közül, amelyek a magyar termelők számára hasznosak, a brüsszeli klímapolitikai elvárásoknak is megfelelnek.

Ott van a levegőben, hogy valóban meg is valósulhatnak

- tette hozzá, majd kitért arra is, hogy céljai között van az is, hogy ne csak a termőföldre járjon SAPS, vagyis egységes területalapú támogatás, hanem a tavi felületekre is.

Ha ez bekövetkezne, akkor máris sokkal jobban megéri olyan területeken, amelyeken most kínlódnak, akár ideiglenes víztározót is létrehozni ahhoz, hogy a fölösleges vizet megőrizzük, és azt átmenetileg halászati célra is hasznosíthassák a gazdálkodók, amiből pluszbevételt érhetnek el

- emelte ki Nagy István, majd hozzátette, hogy a magyar kormány Brüsszelben is ismertette ezeket a terveket.

