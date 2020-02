Csökken a lakásépítők száma: egyre jobb ötlet a felújítás

Múlt év de­­cemberében járt le a lakásépítési boomot elősegítő öt­­százalékos kedvezményes la­­kásépítési áfára vonatkozó ha­­táridő. Ezzel új időszámítás indult, amely drágulással párosult

- közölte a portál az ingatlan.com legfrissebb jelentését, amely az új lakások februá­­ri átlagos árait vetette össze a tavaly decemberi és a februári árszintekkel.

Szegeden megugrottak az árak

Ahogy a lap beszámolt róla, a budapesti új lakások átlagos négyzetméterára 843 ezer forintnál járt február első hetében. Ha megnézzük, ez a tavaly decembrei át­­­laghoz képest 3,4 százalékos drágulásnak felel meg. Ha a tavaly februári adatokat nézzük, akkor viszont 7,2 százalékos emelkedésnek fogható fel. Szegeden gyorsabb ütemben zajlott a drágulás, itt az új lakásoknál az átlagos négyzetméterár 539 ezer forintra ugrott, ez éves összevetésben 16 százalékos emelkedést jelent, a tavaly de­cemberi árszintet pedig 8 százalékkal ugrotta meg.

Szegeden 10-15 százalékos áremelkedés tapasztalható a kulcsrakész, új építésű lakások tekintetében, négyzetméteráruk már 650 ezer forint körül van

- mondta Radics Réka, a LAKhOMe vezetője.

És itt még nem is a teljes, 27 százalékos emelkedés történt, a beruházók nem merték ezt a döntést meghozni, hiszen már ezt az árat sem lesz képes a piac kifizetni. Az új lakások nem tudnak versenyképesek lenni a használtakkal szemben, ugyanis a városban az utóbbiak ára csökkent, ezért sokan már nem új lakást vesznek. Egyébként ez a beruházások számá­ban is tapasztalható, jóval ke­­vesebb vállalkozó építkezik most, mint az elmúlt néhány évben. Ráadásul 98 százalékuk már tavaly kiszámlázta a vételárat, hogy az áfaemelés ne érintse a vevőket

- tette hozzá Radics Réka, aki kitért arra is, hogy jóval kevesebb a kiadott építési engedélyek száma is, ami szintén az emelkedés miatt lehet, valamint azért mert a kivitelezők a beruházásokat a régebben megkért engedélyekkel adják-veszik egymás között. A szakember úgy véli, a legtöbben már nem építkezésbe, hanem sokkal in­­kább felújításba fognak. Így akár több régi, patinás épület is megmenekülhet a bontástól.

A kínálat jelentősen átalakulóban van, most 3152 olyan új építésű lakást hirdetnek, amelyek átadása idén esedékes. Az adatok alapján, aki jövőre szeretne költözni, az már csak 821 ingatlanhirdetés közül tud válogatni, míg 2022–2023-as átadással csupán 369 ingatlan hirdetése szerepel a kínálatban

- írja az Ingatlan.com a beszámolójában.

