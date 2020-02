Így fejlődhet a borágazat: új törvénnyel kell rendet tenni

A lap szerint a bortörvény módosítását tervezik, ami a borágazat értékesítési nehézségeit is segítené leküzdeni. Nagy István agrárminiszter szerint ahhoz, hogy piaci zavar esetén be lehessen avatkozni hatékonyan, folyamatosan ismerni kell a pontos adatokat a tőkén lévő szőlő, a must, a készleten lévő folyó és palackozott borok mennyiségét.

A borágazat értékesítési nehézségekkel küzd, emiatt az Agrárminisztérium tavaly intézkedéseket hozott a zöldszüret bevezetésével és a kényszerlepárlás meghirdetésével. Ezek a drasztikus, de a piacszabályozás érdekében megtett lépések a piaci fölöslegek kivonását célozták

– fogalmazott Nagy István.

Az új jogszabály bezár majd most még létező kiskapukat. Az agrárminiszter szerint az új jogszabály bezárja a létező kiskapukat, például amikor az alkoholfokok esetében nem valós adatok szerepelnek. Hangsúlyozta, hogy a hazai bor minőségvédelme érdekében fontos, hogy a bortörvényben megjelenő módosítások után, már ne legyen lehetőség erre.

A miniszter a hazai borágazat előtt álló nagy lehetőségnek véli az idén induló borpromóciós programot, amelynek keretében 4 milliárd forint áll rendelkezésre a magyar borok határon túli és belföldi népszerűsítésére.

Mindig tudni kell a tőkén lévő szőlő, a must, a készleten lévő folyó és palackozott borok mennyiségét. A telepítési támogatások ügyében ágazati szintű egyeztetések kellene

- mondta.

Az agrárminiszter szerint keresleti pályázati rendszert lenne érdemes kialakítani, amelynek keretében olyan kiírások szülessenek, amilyenker igény van.

