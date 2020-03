Kiderült: új korszak kezdődik a magyar agráriumban

„Vírusok árnyékában élünk, amelyek a mi életünket és az állatainkét is veszélyeztetik. Ilyen a koronavírus, a madárinfluenza, az afrikai sertéspestis. Fegyelmezett munkával, odafigyeléssel mindegyik kezelhető, de mindhárom jelentősen képes befolyásolni az idei év gazdasági eredményét” – hívta fel a figyelmet Nagy István a kecskeméti Portfolio Agrárium 2020 konferencián.

Az új veszélyekkel akkor találkozik Európa, amikor a Közös Agrárpolitika is formálódik. Ennek kereteit alapvetően a klímapolitikai célkitűzések adják, de választ kell adnia a generációváltás, a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás és hatékony, versenyképes termelés kérdéseire is. „2021 átmeneti év lesz az uniós költségvetésben, ez azzal jár, hogy 2023-ig biztosan nem érkeznek beruházást segítő források a közös kasszából. Éppen ezért indítottuk el az új kamattámogatási programot, melynek keretében 100 Mrd forintnyi hitelhez juthatnak a termelők. Idén remélhetőleg teljes egészében le fogjuk tudni kötni ezt a keretösszeget

– említette a szakminisztzer.

Nagy István kitért arra is, hogy az elmúlt 10 évben sokat fejlődött a magyar agrárium, az itt megtermelt bruttó hozzáadott érték 2010 óta 69%-kal nőtt, amivel a hatodik legmagasabb értéket hoztuk az unióban. Stabil növekedési pályán vagyunk, tavaly már az agrárberuházások is megélénkültek. A beruházások értéke csak az első ¾ évben 3000 Mrd forintot tett ki – tudtuk meg. Javult az ágazat jövedelmezősége is, amihez a kifizetett 800 Mrd forintnyi agrártámogatás masszívan hozzájárult (ebből csak közvetlen támogatási jogcímekre 480 Mrd forintot folyósítottak). Nemzeti költségvetésből mintegy 100 Mrd forintnyi forrás jutott el elsősorban az állattartókhoz.

Nagy István elmondta, hogy a beruházási kedvet leginkább azok a nagy költségvetésű kiírások dobták meg, amelyek az élelmiszeripar (170 Mrd), az állattartó telepek (111 Mrd) és a kertészet (115 Mrd) korszerűsítését, fejlesztését célozták. A miniszter kiemelte, hogy a kormány tudatosan készül a vírusok okozta kockázatokra. Az egyik ilyen intézkedés volt a baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi fejlesztését szolgáló új pályázat meghirdetése. A másik, amire most készül a kormányzat, egy új jövedelemstabilizáló eszköz:

Az állammal közösen kölcsönös kockázati alapot hozunk létre, amelyhez bárki önkéntesen csatlakozhat. Ennek keretében bármilyen jövedelemcsökkenést tudunk kompenzálni, kivéve a hanyagságból eredő kárt. Különösen az állattartóknak ajánlom

– utalt a szakminiszter a járványok okozta piaci kockázatokra.

A Közös Agrárpolitikával kapcsolatban azt emelte ki Nagy István, hogy igyekeznek a Baltikummal és a Visegrádi négyekkel együtt közösen fellépni és képviselni az érdekeinket. Fontos, hogy anyagilag ambiciózus legyen az új költségvetés, illetve könnyen végrehajtható legyen. Lényeges az is, hogy azok az indikátorok, amelyekkel a támogatás hatékonyságát mérik, objektíven mérhetőek legyenek, valamint az, hogy a környezetvédelem és a versenyképesség között összhang legyen.

Az idei évet tekintve tavasszal még várhatóak új kiírások a visszahulló pénzek függvényében.

Elindítjuk az öntözési közösségek és a csemetekertek gépbeszerzésének támogatását. Nemcsak az öntözés és a fásítás kiemelt stratégiai célkitűzésünk, de fontosnak tartjuk a méhésztársadalom munkáját is. Ezért a méhészeti termékekből származó bevétel személyi jövedelemadó-mentes lesz

– emelte ki a szakminiszter.

Az öntözés megvalósulását már eddig is több intézkedéssel segítette a kormányzat, de tisztában van azzal is, hogy ehhez a birtokviszonyok rendezése is szükséges. Ezért idén tavasszal teljes gőzzel elkezdi munkáját a Nemzeti Földügyi Központ, amelynek az osztatlan közös területek felszámolásában és az öntözés engedélyezésében is kulcsszerepet szánnak. 2020-ban egész biztosan megszületik a családi gazdaságok és őstermelők jogállását, adózását rendező törvénycsomag is. Szintén átfogó szabályozást igényel a gazdaságátadás könnyítése, amelyhez jogszabályokat, adózási kérdéseket, támogatási lehetőségeket kell átnéznie a szakvezetésnek, valamint kampányt terveznek az agrárpálya és a végrendelkezés népszerűsítésére.

