Felkészülnek a koronavírusra Baranyában: ez lehet a csodafegyver a járvány ellen?

Minden eddiginél nehezebb a talpon maradás most a vállalkozások számára: a járványügyi helyzet, a fokozódó esetszámok, az elrendelt szigorítások, a fokozott egészségügyi- és higiéniai elvárások, a folyton változó jogi környezet miatt bizony szinte naponta frissíteniük eszköztárukat. Ahogy jól látszik, a legnagyobb érvágást az éttermek, cukrászdák, kávézók, a kulturális és szórakoztató szolgáltatásokat biztosító vállalkozások és a turisztikai iparágak képviselői szenvedték.

Több kereskedelmi üzlet és vendéglátóipari vállalkozás döntött úgy, hogy a munkatársai és vendégei biztonsága érdekében inkább már most bezárja a kapuit abban bízva, hogy „már csak néhány hét” és lecseng a járványügyi helyzet, ami után újra kinyithatnak. Ők azok, akik már most vállalták a veszteséges működés kockázatát és igen bizonytalan helyzetbe kerültek. Mások óriási odafigyelés mellett üzemelnek tovább, betartva a fokozott egészségügyi és higiéniai szabályokat, miközben B és C verziókon, megoldási alternatívákon jár az agyuk. Sokan pedig már egy úgymond „mellékszálon” gondolkodnak, és megpróbálnak a saját vállalkozásuk kapacitásával a társadalom segítségére lenni ebben a kritikus helyzetben.

A teljesség igénye nélkül nézzünk néhány jó példát Baranyából a közösségi média segítségével:

Blazek es Anni így mondott köszönetet: „Ebben a nehéz helyzetben mindennél fontosabb az összetartás, a törődés, a felelősségteljes viselkedés, a felelősségvállalás társadalmi szinten. Cégünk kiemelten fontosnak tartja, hogy ezekben az időszakokban is a közös jót szolgálja, hisszük, hogy közös erővel felülemelkedhetünk ezen a helyzeten. Ezt hangsúlyozva szeretnénk felajánlani 5000 db mosható, 100% pamut anyagból készült védőmaszkot a Pécsi egészségügyben dolgozóknak, akik nap mint nap, fáradtságot nem ismerve küzdenek minden ellátásra szoruló társunk egészségéért. Köszönjük minden egészségügyi dolgozónak az áldozatvállalását Magánszemélyeknek is elérhetővé tesszük a maszkokat, korlátozott darabszámban: Max. 10 db/fő/hét, a maszkok ára 200 Ft/db.”

A Királyegyházi Általános Iskola posztja a cementgyárnak címezve: „Hálásan köszönjük a gyors segítséget a Királyegyházi LAFARGE Cementgyárnak: Hoffmann Tamás Ügyvezető igazgatónak a jószándékú döntést és Grim Gergőnek az azonnali cselekvést, melyek eredményeként kaptunk a tanítványaink számára 16 db asztali számítógépet és monitort. Volt tanítványaink: Maczkó Patrik és Kristóf, most nézik át a gépeket, hogy amint lehet, mindet eljuttathassuk a rászorulóknak, hogy akadálymentes legyen a tanulás. Folyamatban vannak az igényfelmérések, és természetesen az iskola saját mobil digitális eszközeit is oda fogjuk adni az otthontanulás elősegítésére. Köszönöm Patonai Balázs rendszergazdánknak a mai emberfeletti eszközfrissítést! Egy – az iskolában maradt taneszközeiért érkező – kisdiák már haza is vihette a hardvert.”

A Blumart Virágüzlet felajánlása: A kialakult helyzetre való tekintettel sokan tudjátok már, hogy úgy döntöttünk hétfőn, a kis virágüzletünket ideiglenesen ameddig szükséges, szomorúan de zárva tartjuk… Mi mégis kedveskedni szeretnénk nektek! Kis üzletünk elé…kipakoltuk a virágainkat amit szívből adunk nektek! Vigyetek egy kis tavaszt vidámságot általuk haza! A kirakott virágok bátran ingyen elvihetők!”

A Trüffel Cukrászda áthidalná a távolságokat: „Kedves barátaink és vendégeink. A jelenlegi helyzetben a legbiztonságosabb otthon maradni, így a távolság áthidalására holnaptól minden termékünket házhozszállítással is kérhetitek! A cukrászda továbbra is nyitva tart 8.00 és 15.00 óra között, minden nap. Keddtől új péksüteményeket is tudtok majd rendelni a sütemények, lekvárok, torták és sós rágcsák mellett, ezekről hamarosan bővebben is írunk.”

A Made in Pecs letölthető társasjátékot készített: „Megpróbálunk segíteni, hogy egy kicsit vidámabban teljenek az otthon töltött napjaitok. Készítettünk egy szórakoztató társasjátékot, amit A4-es formátumban ki tudtok magatoknak nyomtatni otthon, és már kezdődhet is a játék! Annyi bábu kell hozzá, amennyien játszotok, plusz egy dobókocka, és indulhat is a társasozás! Jó szórakozást kívánunk, de a legfontosabb, hogy maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, hozzátartozóitokra, szeretteitekre, ismerőseitekre, mindenkire!”

Kozarics Viktor ruhatervező ötlete és segítsége: „Ha nincs maszk, varrjál magadnak! Mellékeltem a mintát! Nem nehéz, de könnyű meg varrni!!! Készítünk mi is annak akinek már nincs kis mennyiségben ingyen! Minden nap ezt varrjuk már 2 napja, eddig legalább 100 db-ot átadtuk! Sajnos orvostanhallgatóknak és eladóknak sem jutott már így jöttek és vitték! Ingyen adjuk! Az anyag amivel készül, mosható, de fogytán van, ha valaki tud, akár virágosok, szívesen fogadjuk a szőtt nem szőtt textíliák vagy más nevén vetexet! Bármilyen mennyiségben, úgy néz ki nagy szükség lesz rá! Maradék agyagból is készíthető ha neki állsz, 10 perc alatt megvan!!! Buzdítom továbbá a varrni tudókat, hogy segítsenek szintén, ha tehetik! Nem találkozunk senkivel, kiakasztjuk a kapura vagy a kilincsre! Mindenki akar fizetni érte de nem fogadjuk el, amíg van anyag segítünk!!! Segíts te is, meg is oszthatod! Kérhetsz is!!! Ingyen adjuk!!! Fontos hogy a maszk nem véd a Korona vírus ellen! Mosható, de cserélni kell gyakran és fertőtleníteni így is!!! Fontos, hogy postázni nem tudok nem fér bele időben, de Pécsett vagy Pogányban átvehető a maszk!!!”

A hosszúhetényi Hosszú Tányér gourmet étterem megoldási alternatívája: „Két alternatíva szerint működünk tovább, hogy biztonságosan megkóstolhasd új étlapunk fogásait: ELVITEL vagy ELKÜLÖNÜLÉS. Bejelentkezéskor elsoroljuk azokat a szabad időpontokat, amikor csak a tiétek az étterem, így nem kell mások közelségétől tartani.”

Pécsi Karma Kesztyű: „A jelenlegi helyzet senkinek sem egyszerű. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a védekezéshez. Vízálló bőrből készítettünk kesztyűt, ami lehetővé teszi, hogy tisztítható legyen a kesztyű. Előnye, hogy ezt éveken keresztül hordhatod, segít a védekezésben és nem szennyezzük a környezetet.”

