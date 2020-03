Koronavírus-járvány: ekkora órabérért vigyáznak a gyerekekre most vidéken

A Pécsi Család- és KarrierPONT a koronavírus kapcsán új szolgáltatást indított a weboldalán. Ez a kezdeményezés összefügg az iroda eredeti célkitűzéseivel, miszerint szeretnének segítséget nyújtani a nők munkaerő-piaci helyzetének javításában, illetve a család és a munka összeegyeztetésében.

Az iskolák bezárása sokaknak fejfájást okoz, hogy mi lesz a gyerekkel. Mi most is azon vagyunk, hogy a segítségeket, lehetőségeket keressük a munka, magánélet, család, egészség összehangolásában. A Pécsi Család- és KarrierPONT két éve létrehozott egy honlapot, amit ugyan már sokan ismertek, de talán most jött el igazán az ideje, hogy egyes lehetőségeket jobban kihasználjatok! Lehetőség van akár a kölcsönös gyerekfelügyelet hirdetésére. Az oldal teljesen díjmentesen használható, akár pénzért vállalsz gyerekfelügyeletet, akár ingyen. Most lehet igazán nagy szükség rá, és nagy segítség mindenkinek. Így a kereslet, kínálat hamar egymásra találhat. Egyébként a honlapunk, minden megyében megtalálható, így az egész országnak segítség lehet

– tájékoztatott minket a Pécsi Család- és KarrierPONT.

Honlapjukon már a kezdőoldalon ott virít két lehetőség: a háztartási munka és a gyermekfelügyelet keretekben ingyenes hirdetési felület segít mind a hirdetések böngészésében, mint egy hirdetés feladásában. Ahogy látszik, a baranyai körzetben élőknek egyelőre leginkább a gyermekfelügyelet megoldásában vannak nehézségeik és itt kínálnak alternatívákat is ennek orvoslására.

Többen egyetemi hallgatók és ahogy írják, gyakorlatukat az iskolák bezárása miatt sajnos nem tudják végezni, viszont saját és kollégái munkájának megkönnyítésének érdekében felzárkóztatást vállalnak. A hirdetők tanulmányaikból kifolyólag sokat találkoznak gyerekekkel és fejlesztő játékokkal, illetve feladatokkal is tudnak készülni.

Az árakról csak egy esetben esik szó, ami egy barátságos, 500 forintos órabért jelent.

A Pécsi Család- és KarrierPONT a koronavírus helyzetre való tekintettel ma már online ügyfélfogadáson segíti ingyenes tanácsadással a hölgyeket. A következő esetekben lehet őket elérni:

még otthon vagy a kisbabáddal, és szeretnél felkészülni a munkába való sikeres visszatérésre;

munkanélküli vagy, és segítségre van szükséged az önéletrajzod megírásában, a motivációs leveled elkészítésében, az állásinterjúra való felkészülésben;

munkahelyet, szakmát változtatnál, és szívesen átbeszélnéd a lehetőségeidet egy szakemberrel;

érdekel, milyen nem tipikus foglalkoztatási formák (pl. távmunka, részmunkaidő) érhetők el a számodra Pécsett;

segítségre van szükséged munkajogi kérdések megválaszolásában;

szívesen részt vennél az általunk szervezett, ingyenes képzéseken;

érdeklődsz ingyenes gyerektaxi szolgáltatásunk iránt;

bármilyen egyéb, a munka és a családi élet összehangolásával kapcsolatos kérdésed, problémád van.

Közben a társadalmi felelősségvállalás jegyében összefogva szeretne segíteni a kis- és középvállalkozások (KKV) szektorban működő vállalkozásoknak, munkavállalóknak a home officera való átállásra a VAM – Virtuális Asszisztensek Magyarországon, hogy minél gyorsabban és gördülékenyebben tudják az online világ adta lehetőségeket kihasználni. Egy ingyenes platformot is üzemeltetnek, ahol a virtuális asszisztens kereslet-kínálata egymásra találhat, de a szekszárdi székhelyű vállalkozás létrehozott egy „Online otthonoktatás” csoportot is.

A platform az otthoni online oktatás és otthoni online tanulás jó gyakorlatainak összegyűjtése érdekében jött létre; programokat, alkalmazásokat, online platformokat, virtuális tantermeket, digitális oktatással foglalkozó portálokat, kiadványokat, megoldásokat és kérdéseket találhatunk. A csoportnak jelenleg több mint 83 ezer tagja van, és egy kapcsolódó Google Dokumentumban név, elérhetőségek, szakterületek és megyék (városok) szerint is keresgélhetünk.

