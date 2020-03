Gyorssegély a Heim Pál Gyerekkórháznak: így segített a Takarékbank és a Pannon Értéktár

Ahogy a bank közleményében olvasható, a kórház kommunikációs vezetője az alábbi személyes hangú levélben köszönte meg a támogatást.

A kórház levele:

Hálásan köszönjük Vida József elnök úrnak az azonnali segítséget, melyet ebben a jelenlegi szükséghelyzetben a Heim Pál Gyermekkórház részére adott akkor, amikor még nem rendelkeztünk megfelelő védőfelszerelésekkel. Nem is tudom mit csinálnánk, ha nem lennének ilyen önzetlen támogatóink. Fontos tudnotok, hogy nap mint nap más helyzettel kell szembesülnünk, minden nap új kihívást jelent a védekezés, amire azonnali megoldásokat kell találnunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kórházba ne jusson be a vírus, a nálunk kezelt gyermekeket megóvjuk, egészségügyi dolgozóinkat megvédjük.



Adományotokból speciális lámpát vásároltunk, melyeket műtők fertőtlenítésére szoktak alkalmazni. Minden stratégiailag fontos osztályra (onkológia, intenzív, sürgősségi, belgyógyászat, koraszülött osztályok) felszereltük. Ezek a levegő és a felületek csírátlanítására alkalmas speciális ún. “Germicid lámpák", iongenerátoros felület- és levegőtisztítók, melyek negatív ionokat és aktív oxigént termelnek és alkalmasak a baktériumok, vírusok, gombák elpusztítására a levegőben és a felületeken egyaránt.



Hétfő óta a Heim Pál Gyermekkórházat hivatalosan is kijelölték járványügyi célra, a koronavírus okozta fertőzéssel érintett, kórházi felvételt igénylő gyermekek vizsgálatára, igazolt gyermekkorú betegek izolálására és ellátására. Erre a célra a Delej utcai önálló gyermek Fül- Orr- Gégészeti tömb kiürítése már megtörtént, itt biztosítható legjobban a teljes elkülönítés és speciális ki- és beléptetés a járványhelyzet idejére. Ezzel a megoldással a fertőzött gyermekek jól elkülöníthetők a többi gyógyuló gyermektől a kórház teljes területén. Ebben az épületben a fertőzött gyermekek részére lélegeztetési és műtéti lehetőség is rendelkezésre áll, így külön öröm számunkra, hogy adományotok egy része célzottan is részese lesz a koronavírus megfékezésének.



Támogatásotokért hálásak vagyunk, nem felejtjük el jóságotokat és azonnali segítségnyújtásotokat!