Koronavírus: önkéntesekkel indítanák újra a vidéki gazdaságot a veszélyhelyzet idején

Országos összefogást kezdeményeztek a diákok a koronavírus-járvány okozta helyzet kihívásainak hatékony kezelésére. A Meló-Diák nagykorú diákok számára teremt szervezett lehetőséget arra, hogy az ország stabilitásának fenntartásában közreműködhessenek. A kezdeményezés az Életerő Program nevet kapta, több okból is: egyrészt a fiatalok ma olyan digitális tudás birtokában vannak, ami fokozottan felértékelődik; másrészt a bennük lévő tettrekészség és a magas fokú szociális érzékenységük arra ösztönzi őket, hogy segítséget nyújtsanak; míg harmadrészt a vírus elleni védekezés leghatékonyabb módszerének tartott izoláció idején nagy hozzáértést biztosítanak az elektronikus és online megoldásokhoz, amelyek tovább működtethetik az oktatást, a gazdaság bizonyos szektorait és az államigazgatást.

Itt az idő, hogy az iskolaszövetkezetekkel kapcsolatban álló 140 ezer egészséges, erős immunrendszerű, nagykorú diáknak szervezetten, közösen teremtsünk lehetőséget arra, hogy az ország stabilitásának fenntartásában közreműködhessenek! A program azt hivatott elérni, hogy összekösse az önkéntes munkát vállaló diákokat a segítségre szoruló magánszemélyekkel, valamint a nehéz gazdasági helyzetbe kerülő cégekkel. A Meló-Diák az egész országra kiterjedő irodahálózatával és évtizedes éves szervezési tapasztalatával biztosít keretet ehhez az együttműködéshez

– tájékoztatott minket az Életerő Programot életre hívó Meló-Diák.

A Meló-Diák országszerte harmincnyolc vidéki irodát működtet. Az Életerő Programhoz helyben, de járvány idején leginkább online érdemes jelentkezni. Diákként a regisztráció kötelezettségmentes, egy egyszerű kérdőív kitöltésével történik, amelyben az önkéntesnek meg kell fogalmaznia, hogy miben tudna segíteni vészhelyzet idején. Ezután a program munkatársaival közösen keresik meg a leghatékonyabb megoldást. A magánszemélyek és cégek ugyanígy, egy regisztráció után kérhetik az önkéntes diákok segítségét többek között korrepetáláshoz, távmunka támogatáshoz vagy bármilyen online munkavégzésre.

Hisszük, hogy a fiatalok életerejével segíthetünk abban, hogy azok a munkahelyek, amik most hetekre, akár hónapokra megüresednek, a veszély elmúltával nagyobb eséllyel várják vissza a megélhetést kereső munkavállalókat

– fogalmazta meg az Életerő Program kapcsán a szervező Meló-Diák központi irodája.

Hozzáteszik, hogy tudják, hogy sokaknak elkél a segítség a magánszemélyektől kezdve, akiknek meg kell oldaniuk a gyermekeik elhelyezését; a cégeken át, akiknek a működéséhez munkaerőre van szükségük; a kisdiákokig, akiknek ismeretlen az önálló elektronikus tanulás. Mellettük számos kisgyerek, általános iskolás, de akár a továbbtanulás előtt álló középiskolás számára is nehézséget jelenthet a távoktatás újdonsága, ami miatt nemcsak felügyeletre, hanem aktív segítségre is szüksége van a tanulásban. A szabad mozgás további korlátozása esetén ráadásul felértékelődik a huszonévesek digitális tudása, akik online módon is képesek segíteni az elektronikus oktatásban lemaradókat és a távmunkában dolgozókat.

Sok diák pedig láthatóan szívesen segítene, ha tud. Egyre több végzős gimnazista, egyetemista jelzi a közösségi felületeken, hogy szívesen vállalna korrepetálást, gyermekfelügyeletet, vagy tudásával segítene. A Meló-Diák arra alapozta felhívását, hogy a nagykorú diákok napi szinten online eszközöket és megoldásokat használnak, és ez a tudás óriási segítség lehet az elektronikus oktatásban, miközben a mérnök és informatikus hallgatók a telekommunikáció eszközeivel online technikai segítséget tudnak nyújtani a veszélyhelyzet miatt otthonukban dolgozóknak is.

Az Életerő Program online felületét március 16-án élesítették, ahol elsősorban azoknak az önkénteseknek a jelentkezését várják, akik szívesen vállalnának a már korábban is említett gyermek-felügyeletet, esetleg digitális tudásukkal segítenék a távoktatás és távmunka eredményes megvalósulását. A veszélyhelyzet idejére az egész országban keresik az önkénteseket.

