Álom lehet a milliós fizu? Mutatjuk, mire számíthat egy kezdő programozó

A portálnak most többek között a magyar bootcamp világról mesélt; az egyetemi, illetve kodóiskolák alapvetően eltérő tanítási módszertanáról; a karrierváltás nehézségeiről; de arról a messiásvárásról is, amit sokan tanúsítanak a programozással kapcsolatban.

Mint mondja 5-6 évvel ezelőtt nyitottak az első bootcampek Magyarországon. Hogy mit lát, mi az irány ezen a piacon? Arról a következőket mondta:

Mint sok mindenben, ebben is van egy pár éves csúszás az USA-hoz vagy Nyugat-Európához képest. Az USA-ban 10 évvel ezelőtt indult el a General Assembly vagy a Galvanize és sok más suli. A General Assembly már túl van az exiten, több kontinensen jelen van, egy hatalmas iskolahálózattá nőtte ki magát. Nyugat-Európában a francia Le Wagon az egyik ilyen szereplő, ők később itt, a régióban is megjelentek, de Magyarországon bele is buktak. Ami viszont nálunk izgalmas az az, hogy attól, hogy nagyjából egyszerre két erős szereplő, mi és a Codecool jelent meg a piacon, kialakult egy egészséges verseny, ami felhúzta a hazai bootcampek színvonalát. Így a régióhoz képest egy picit erősebb a képzés. Ebből következik, hogy így mi is megyünk külföldre. Legutóbb Csehországban nyitottunk iskolát, és megyünk tovább új lokációk felé. Ennek ellenére azt látom, hogy biztosan több a szereplő most Budapesten, mint amennyit a piac el tud tartani. Már elindult egyfajta konszolidáció, vannak is olyanok, akik abbahagyták

- magyarázza Langmár Péter.

Ahogy a Pénzcentrum fogalmaz, több céggel beszéltek, akik azt mondták, hogy még rengeteg fejlesztőt fel tudnának venni a cégek. Erre a következőképp reagált a szakember:

Abban egyetértünk, hogy az elhelyezhető szakemberek száma folyamatosan nőni fog, de ennyi bootcamp iskola Budapesten nem tud gazdaságosan működni. Egyre több a szereplő, de ennyit nem bír el a magyar piac. Formailag persze nagyon könnyű elkezdeni, de egy méretgazdaságos szintet elérni, tananyagot, partnerkapcsolatokat építeni már nem olyan egyszerű, csomó befektetést igényel, és egy idő után nem elég egy lokáció, a nagyobbak ezért nyitnak külföldön is.

- emelte ki a Péter, aki arról is mesélt, hogy tavaly több mint 350 beiratkozójuk volt. Az indulásukhoz képest pedig ez nagy előrelépés számukra.

2015 októberében 20-an vettek részt az első kurzuson. Ehhez képest mostanáig már körülbelül ezer ember iratkozott be hozzánk valamilyen képzésre. Amikor az emberek a Green Foxra gondolnak, alapvetően a négy hónapos szuperintenzív képzésünk jut eszükbe, ami a zászlóshajónk, ám ezen kívül sok más képzést is nyújtunk. A cég fő terméke egy szuperintenzív, nagyjából négy hónapos felnőtt karrierváltó képzés. Erre a tipikus jelentkező 30 éves, járt felsőoktatási intézménybe, van munkatapasztalata, érett felnőtt, aki második karriert akar építeni. A kiválasztás egy meglehetősen szofisztikált, többelemű folyamat, ahol az angol nyelvi képességek mellett a kognitív és pszichológiai profilt vizsgáljuk, egy workshop jellegű szituációban pedig a jelentkező tanulékonyságát és az eszközhasználatát is teszteljük. Erre a termékünkre 3-4-szeres a túljelentkezés. Programozni mindenki meg tud tanulni valamilyen szinten, valamennyi idő alatt. Mi azoknak tudunk segíteni a karrierváltásban, akik négy hónap alatt a nulláról el tudnak jutni oda, hogy kapjanak egy állást.

- tette hozzá a szakember, aki elmondta azt is, hogy jellemzően 20 fős osztályokban dolgoznak, évente négyszer indítanak osztályokat, és párhuzamosan több osztály fut.

Mire elég ez a négy hónap szakmailag?

A hallgatók megkapják azokat az alap hard skilleket, amelyek specifikusan ebben a szakmában szükségesek. Ezen felül fejlesztjük azokat a soft skilleket, amelyek nélkül nem lehet elhelyezkedni minőségi munkahelyen. Ez a kettő majdnem ugyanolyan fontos az IT-ben. A kiválasztási folyamatban nincs is szakmai szűrőnk, nem azt nézzük, hogy mennyire tud már programozni egy jelentkező, hanem a tanulási készségre, a soft és motivációs elemekre fókuszálunk. Ezt a szemlélet ráadásul a képzés során is hangsúlyos, képzett pszichológusok dolgoznak a hallgatókkal, egyéni és csoportos coachingot tartanak, felkészítik a tanulókat az interjúkra, megtanítják, hogyan kezelhetik a stresszt, fejlesztik a prezentációs képességeiket, és a többi. Mindezen felül a hallgatóink persze megtanulják azokat a szoftverfejlesztési, programozási alapokat is, amikre szükségük lesz az elhelyezkedéshez, és csoportos projektmunka során egy-egy specifikus területen is valamekkora tapasztalatot szereznek

- magyarázta Langmár Péter.

A cikk itt folytatódik tovább.

Címlapkép: Getty Images