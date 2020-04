Betehet az uniós fejlesztéseknek a koronavírus? Erre készültek idén a húsiparban

Év elején még rengeteg fejlesztést harangoznak be a cégek, persze a nem várt események könnyen felülírják a még befejezésre váró projekteket és terveket. Nem volt ez másként a húsipari szektorban sem. Januárban lecsapott a madárinfluenza, több telephelyen megnehezítve a gazdák dolgát. Ekkor számoltunk be a létavértesi kacsatartó telep helyzetéről is, ahol az állategészségügyi szakemberek a mintegy 115000-es állomány leölését hajtották végre. Ahogy a telephely tulajdonosa fogalmazott, az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) szabályai alapján, a madárinfluenza-mentes státuszukat legkorábban 2020. április 30-án nyerhetik vissza, amennyiben hazánkban újabb esetek nem fordulnak elő.

Foglalkoztunk a Komárom-Esztergom megyei Ács település nagy létszámú pulykát tartó gazdaságában történt fertőzésről is. Itt gazdaság teljes állományát, 53 500 pulykát öltek le.

Eközben egyre nagyobb méreteket öltött az afrikai sertéspestis is, amiből Magyarország sem maradt ki. Ráadásul ennek következményét még húsvétkor is érezni fogjuk. A szakemberek szerint ugyanis, az idei sertéshús áremelkedés független a koronavírus-járványtól, a hátterében az afrikai sertéspestis világpiaci hatásai állnak, ami miatt drasztikusan emelkedik az alapanyagár.

Emellett a baromfihús ára is nagyot ugrott az utóbbi hetekben a koronavírus-járvány miatt. Sokan pánikvásárlásba kezdtek, hiány volt a boltok és piacok kínálatából a csirkehús. Akkor a szakemberek türelemre intettek mindenkit, mint mondták, van elég baromfi az országban, csak most nem ér oda mindenhová időben. Kiemelték azt is, hogy aki türelmes és kivár, annak nem kell a korábbi ár duplájáért húst vennie.

A boltosok általánosságban önkényesen nem emelnek árat. Jellemzően akkor nő a fogyasztói ár, ha a beszerzési ár emelkedik, például amiatt, mert hiány van valamiből. Kaptak olyan jelzést, hogy a csirkemellnél van drágulási hullám, de hogy milyen mértékű, az boltonként mindig eltérő. Önmagában az nem bűn, ha a kereskedő árat emel, az a kérdés, hogy miért – a hatóság dolga megvizsgálni, hogy tisztességes volt-e az áremelés

- mondta Vámos György az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a hirtelen jött baromfihús áremeléssel kapcsolatban.

A kereskedelmi láncok megfelelő tartalékokkal rendelkeznek, a szektor képviselőitől érkező jelzések szerint a folyamatos ellátás továbbra is biztosított. A tárca állandó kapcsolatot tart a kereskedelmi szövetségekkel, az ágazat meghatározó vállalkozásaival, változatlanul türelmet és nyugalmat, az indokolatlan készletfelhalmozás mellőzését kéri mindenkitől

- hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Folytatódnak a fejlesztések?

A jelenleg futó vagy végéhez közeledő fejlesztésekről nem lehet kijelenteni, hogy tolódni fognak a vírus miatt, ami jelenleg biztos az az, hogy a termelés folyamatos a húsiparban. Ehhez pedig minden segítséget megad a kormány és persze a különböző szervezetek is.

A koronavírus járvány okozta helyzetben kiemelten fontos hogy a vágóhidak, húsipari üzemek folyamatos működése az élelmiszer-ellátás biztonsága érdekében biztosított legyen. Az élelmiszer-előállító létesítményekre, kiemelten a vágóhidakra és húsipari létesítményekre szigorú előírások vonatkoznak, melyek betartása és dolgozók általi betartatása kiemelten fontos a jelenlegi járványhelyzetben

- írja közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, hogy ezzel is segítse az ágazatban dolgozókat.

Éppen ezért a Nébih kiadott egy közleményt a legfontosabb szabályokról a vágóhídi és húsipari létesítmények üzemeltetőinek, amelyeket mindenképp be kell tartani a koronavírus járvány idején. A listában kitérnek mind a dolgozók, mind a beszállítók egészsége érdekében betartandó utasításokra. Valamint a termékek nyomonkövethetőségének biztosítására és az állatvédelmi előírások betartására is. A támogatásra és segítségre pedig mindenképp szükség van, hiszen ahogy látjuk, ezt az ágazatot is komoly mértékben érinti a koronavírus-járvány.

Hogy állnak a fonotsabb fejlesztések?

A téma kapcsán az érdekelt minket, hogy történtek-e fejlesztések ebben a szektorban az elmúlt évben vagy vannak-e tervben nagyobb projektek idénre. Természetesen arra is ránéztünk, hogy mely területeken történt változás, bővítés.

Böszörményi Baromfifeldolgozó Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft. európai uniós támogatást nyert, melynek köszönhetően még modernebb baromfi feldolgozó gépsort szerezhettek be és egy hűtéstechnikai fejlesztés valósulhatott meg a kapacitás és munkakörülmények javítása érdekében. A pályázati kiírás értelmében 749 059 492 Ft vissza nem térítendő és 769 304 344 Ft visszatérítendő támogatást nyert el a böszörményi baromfifeldolgozó, így a projekt összköltsége 2 024 485 115 Ft. A fejlesztés fő célja volt egy a mai minőségi elvárásnak megfelelő komplett baromfifeldolgozó gépsor beszerzése, amely a megnyert vissza nem térítendő támogatással és hitellel 2019. október hónapban be is fejeződött.

Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Korábban a Világgazdaság számolt be arról, hogy évente mintegy 60 ezer tonna baromfitrágyát dolgoz majd fel az a szervesanyag-kezelő központ, amelyet a baromfitenyésztéssel foglalkozó Baromfi-Coop Kft. valósít meg 2,52 milliárd forint értékben. Mint írták, a kutatás-fejlesztési projekt során olyan környezetkímélő eljárást, illetve gépesítést alkalmaznak, amely ipari méretekben teszi lehetővé a mélyalmos baromfi istálló trágyák feldolgozását és sterilizációját, az így kapott fermentátumot (trágya pelletet) pedig szerves tápanyagként értékesítik és újra a talajba juttatják.

Az új üzem körülbelül 75 millió csirke- és tyúkállomány éves baromfitrágya-termelését fogja kezelni, a kapacitás a későbbiekben évi 100 ezer tonnára is bővíthető. A beruházással mintegy 15 új munkahely jön létre a Baromfi-Coop Kft. telephelyein. Erre összesen 1 634 333 859 Ft támogatást kaptak. A projekt zárás és egyben az üzemi kísérletek befejezése a tervek szerint 2020. október 31.

TARAVIS Baromfi és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság

A Taravis Kft. 254 948 797 Ft-ot nyert pályázat során a magas nitrogéntartalmú élelmiszeripari szennyvíz szenzorhálózat alapú vezérlésének SBR környezetben való fejlesztésére.

A projekt célja egy olyan komplex szennyvíztisztítási eljárás kifejlesztése mely igen változó ipari szennyvíz minőség és mennyiség mellett a beérkező vízminőség, valamint a követő biológiai utótisztító fokozat optimális terhelését és tápanyagigényét is számításba véve végzi a szennyvíz fizikai-kémiai előtisztítását. Valamint a biológiai utótisztító fokozatban a hagyományos időtagokon alapuló szakaszos üzemű (SBR) szennyvíztisztítási technológia ciklusszervezése helyett olyan on-line mért vízminőségen alapuló dinamikusan változó ciklusszervezést valósít meg, amely egyidejűleg szolgálja az üzemeltetési költségek minimalizálását, a fajlagos biológiai tisztító kapacitás maximalizálását, és a tisztított vízminőség optimalizálását.

Az eljárás olyan iparágak esetén nyújthat költséghatékony szennyvíztisztítási megoldást, ahol a vízmennyiség a termeléstől függően igen változatos, a szennyező anyagok mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya széles tartományban változik, és a tisztított vízminőségnek meg kell felelnie a legszigorúbb felszíni vízminőségi követelményeknek.

A dinamikus ciklusszervezés előnye leginkább a nagy nitrogén tartalmú, vagy szűk KOI/TKN arányú szennyvizek esetében jelentkezik, melyek lehetnek:

húsipari szennyvizek,

állati hulladék feldolgozás szennyvizei,

egyes gyógyszeripari szennyvizek,

speciális vegyipari szennyvizek,

hulladéklerakói csurgalékvizek,

vagy éppen nitrogén műtrágya gyártás szennyvizei, szennyezett talajvizei.

A fejlesztés eredményeként nemzetközi szinten is hasznosítható eljárás kerül kidolgozásra, mely mellett megvalósul egy teljes üzemi méretű prototípus rendszer, amely a partner szervezetek számára további kutatás-fejlesztési célok megvalósítását teszi lehetővé. A projekt zárása 2020.09.30. a tervek szerint.

