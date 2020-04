Újabb összefogás: így mentik a magyar kisüzemi söröket

A COVID-19 miatt kialakult helyzet nagyon nehéz szituációba hozta nem csak az embereket, de a vállalkozásokat is, hiszen sajnos nem mindenki tudja megoldani a munkáját otthoni munkavégzéssel és ez tökéletesen érvényes a vendéglátóiparra is.

Figyelembe véve, hogy már egyáltalán nem lehetnek nyitva a vendéglátóegységek nem csak őket érinti drasztikusan a bezárás, hanem a hazai közel 90 kisüzemi főzdét is! Többségüknek a forgalom 80-90 százaléka a csapolt és üveges sörök értékesítéséből származik, ami nyitva lévő vendéglátóegységek hiányában pótolhatatlan és a főzdék ellehetetlenülését jelenti.

Sok olyan szektor kapott már mentőövet a kormánytól, amik szintén erősen érintettek a jelenlegi helyzetben, de a kisüzemi sörfőzdék és a vendéglátás egyelőre kimaradt ebből a körből. Pedig, ha valamit igazán érdemes lenne megmenteni az nem más, mint azok a vállalkozások, akik 8-10 vagy akár még kevesebb emberrel, szerelemből, szenvedélyből csinálják, amit csinálnak. Nem csak a sörfőzdéjüket teszik fel a világ térképére, hanem Magyarországot is.

Sokan már most is akkora károkat szenvedtek el, hogy menthetetlen helyzetbe kerültek és ezt a tendenciát meg kell állítanunk. Együtt. A Szűretlen sörmagazin és a Beerselection sörbolt pontosan, ezért fogott össze és több mint 20 sörfőzdével, kocsmával karöltve próbálják minimalizálni a söriparra mért károkat, hogy a válság után újra ki tudjon virulni a hazai sörélet.

Elindították a #mentsükmegasöréletet kezdeményezést, hogy a bezárások és a korlátozások ellenére a főzdék és kocsmák mégis el tudják juttatni a kisüzemi söröket mindenki otthonába, ezzel is közvetlenül őket juttatni bevételhez. A #mentsükmegasöréletet közösségi médiás csoport volt ennek az első lépcsője, ami egy fórumként köti össze a szolgáltatókat a fogyasztókkal.

A továbbiakban is itt lesznek megtalálhatóak a naprakész információk, amik közvetlenül a vállalkozásokhoz irányítják a fogyasztókat. Az összefogás következő lépcsője pedig egy aggregátor weboldal készítése lett, ahol az összes olyan partnert gyűjtik össze, akik már becsatlakoztak a kezdeményezésbe. Nem csak a platform változik, hanem a kezdeményezés egy új hashtaggel is bővül, mégpedig a #tamogasdakisuzemit jelzéssel. A fogyasztók a hivatalos oldalon egyszerűen, közvetlenül elérik a sörfőzdék termékeit, így a rendeléssel is a kisüzemi sörfőzdéket tudják támogatni.

Szeretnénk minél több kocsmát, főzdét a kezdeményezés mögött tudni, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, aki igényt tart rá. Elsődleges célunk az volt, hogy legyen egy közös platform, ahonnan a fogyasztók könnyen elérhetik a kisüzemi főzdék söreit akár a főzdék saját webshopjában, akár sörös szakboltban

- mondta el Verba Gergely, a Szűretlen tulajdonosa.

A Beerselectionnel már az elején ugyanaz a cél lebegett a szemünk előtt, segíteni a hazai kisüzemet és craft kocsmákat, aminek eredményeként közösen sikerült ezt a példátlan összefogást elérnünk

- tette hozzá.

Bármelyik főzde csatlakozhat a kezdeményezéshez, ez egy közös érdek, amit csak összefogással lehet átvészelni. A vállalkozások a egyutt@mentsukmegasoreletet.hu email címre tudnak írni, ha szeretnének csatlakozni

Amennyiben fogyasztóként szeretné valaki támogatni a megmozdulást, akkor azt két módon tudja megtenni:

Vásároljatok kisüzemi sört, ha tehetitek és támogassátok ezzel a hazai söréletet Használjátok a #mentsükmegasöréletet és #tamogasdakisuzemet hashtageket a sörrel kapcsolatos posztjaitokban a közösségi médiában

Címlapkép: Getty Images