Koronavírus: rengetegen jelezték már a bankoknak, hogy tovább fizetik a hiteleiket

A bankok közel százezer ügyfele továbbra is törleszti a hiteleit, a megkeresések folyamatosan érkeznek a pénzintézetekhez a hitelekre vonatkozó, március 18-án bejelentett fizetési moratóriummal kapcsolatban, közölte a Takarékbank, az Erste és a Raiffeisen.

A Takarékbanknál március 26. óta lehet jelezni, ha valaki továbbra is törlesztené hitelét. Ekkor tájékoztatták az ügyfeleket a nyilatkozattételi lehetőségről és módokról. Másnap, pénteken több mint ezer kérelmet fogadott telefonon és e-mailen az ügyfélszolgálat. A hétvégén nem volt erős forgalom, hétfő óta viszont újra hatalmas az érdeklődés, szerda este hat óráig 18 600-an nyilatkoztak arról, hogy tovább törlesztik hiteleiket. Eddig túlnyomórészt lakossági ügyfelek jelezték törlesztési szándékukat. A megnövekedett forgalom miatt a Takarékbank külső ügyfélszolgálati szolgáltatótól is igénybe vesz kollégákat, a beérkező igényeket folyamatosan dolgozzák fel.

A Raiffeisen Bank arról tájékoztatott, hogy folyamatosak az ügyfélmegkeresések, már több ezer ügyfél jelezte, hogy szeretne kilépni a fizetési moratórium hatálya alól. A lakáshitelek és a személyi kölcsönök további fizetési szándéka a legjellemzőbb.

Az Erste Bank jelezte, hogy a különféle hiteltermékek esetében a különböző banki csatornákon eltérő időpontokban indult a nyilatkozattételi lehetőség a törlesztési moratórium adta jogról való lemondásról. Várhatóan egy-másfél hét múlva állnak majd rendelkezésre reprezentatív adatok a nyilatkozók számáról, arányáról.

A K&H Banknak csütörtökig több mint 40 ezer lakossági ügyfele döntött úgy, hogy nem kíván élni az év végéig szóló törlesztési moratórium lehetőségével, vagyis az eredeti szerződésük értelmében tovább fizetik hiteltörlesztéseiket.

Az OTP Bank ügyfelei közvetlenül a moratórium bejelentését követően, és azóta is sokan folyamatosan jelzik, hogy ezentúl is fizetni szeretnék hiteleiket. A nyilatkozatok feldolgozási ideje több nap is lehet.

Már több mint 12 ezer ügyfél jelezte a CIB Banknál, hogy nem szeretne élni a hiteltörlesztési moratóriummal, és a számuk folyamatosan nő. A bank jelenleg is azon dolgozik, hogy a törlesztési moratóriumot a jogszabálynak mindenben megfelelve biztosítsa. Azokat a terheléseket, melyek a rendszerek átállása alatt esetlegesen tévesen beszedésre kerülnek, visszautalják.

Címlapkép: Getty Images