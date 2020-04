Megszólalt az iparkamara elnöke: ezek az adózók nem nagyon számíthatnak további segítségre

Legalább két lépcsőben fognak visszatérni a gazdaság különböző ágazatai a normális működésbe, nyilatkozta a Magyar Hangnak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh szerint először az életben maradáshoz nélkülözhetetlen ágazatok, mint például az élelmiszerkereskedelem, energiaellátás pörög fel, majd pedig azok következnek, amik helyváltoztatáshoz kötöttek - ilyen a tömegközlekedés és a turizmus is.

Az állásvesztők számáról azt mondta, senki nem tud pontos adatokat. A meghatározás támpontjai közé sorolta, hogy a bérmunkában foglalkoztatottaknak azonnal felmondtak, sok kisadózó (KATA) veszítette el a bevételt termelő munkáját, és ott vannak még azok is, akik alkalmazottként dolgoztak egy vállalkozásnál. Jelenleg még sokan dolgoznak otthonról is, sok a leállás, például az autóiparban, és sokan vannak fizetés nélküli szabadságon is.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kormányzat gazdaságvédelmi mentőcsomagjának intézkedései elegendőek lesznek-e a munkanélküliség kezelésére (becslések szerint akár százezerre is nőhet az állástalanok száma, miközben az álláskeresési támogatást három hónapra folyósítják).

A gazdaságvédelmi mentőcsomaggal kapcsolatban, miszerint elegendő lesz-e a munkanélküliség kezelésére, Parragh azt mondta: attól függ, az érintetteknek mi volt az eddigi jövedelemforrásuk.

A katás vállalkozó nem nagyon számíthat semmire. A bejelentett foglalkoztatottak viszont jogosultak munkanélküli segélyre, illetve átképzésre

– nyilatkozta. Az élelmiszeriparban például mutatkozik kereslet.

