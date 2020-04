Koronavírus-járvány: hullámvölgybe kerültek a használtautó-kereskedések

A mintegy 200, a JóAutók.hu által minősített használtautó-kereskedő megkérdezése nyomán született elemzés adatai szerint a kereskedésekbe látogatók száma az elmúlt hetekben drasztikusan csökkent, a válaszadók 85 százaléka szerint legalább 90 százalékkal esett vissza. Ennek hatására a kereskedők 63 százaléka több mint 75 százalékos árbevétel-kiesést vár az érintett időszakra, további 21 százalék becsül 50 és 75 százalék közötti visszaesést.

Ebben a helyzetben a kereskedések 64 százaléka csökkentett létszámmal üzemel, 40 százalék szabadságra küldte dolgozóit, miközben 24 százalék leépítésre is kényszerült már. A mostani helyzetet a kereskedések 60 százaléka csupán legfeljebb 3-4 hónapig fogja tudni kezelni a jelenlegi eszközeivel. Több mint féléves túlélésre a válaszok alapján csupán 14 százalékuk van felkészülve.

A jövőbeli kilátások a járványhelyzet lefutása tekintetében a használtautó-kereskedők várakozásai szerint igen borúsak: csupán 11 százalékuk számít arra, hogy a használtautó-piacon 3 hónapon belül visszaállhat a korábbi rend, 61 százalék szerint minderre csupán 6 hónapnál hosszabb idő múlva kerül majd sor. Az egyelőre beláthatatlan helyzetben a kereskedők 86 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jelenleg nem tölti a készleteit újabb autók vásárlásával.

A nyitva tartó kereskedések a felmérés szerint számos óvintézkedést alkalmaznak vásárlóik és munkatársaik védelme érdekében: 73 százalékuk legalább 2 méter távolságot ír elő, 52 százalékuk kézfertőtlenítőt rendszeresített, 29 százalék rendszeresen fertőtleníti az autókat, illetve a telephely gyakran látogatott pontjait is.

A JóAutók.hu felmérését a használtautó-kereskedéssel foglalkozó partner márkakereskedéseknek is megküldte. Mivel ez a kör többek között újautó-eladásokkal és szervíztevékenységgel is foglalkozik, náluk szinte mindenhol folyamatos a nyitva tartás, igaz, ott is csökkentett létszámmal. További eltérés, hogy a több lábon állás miatt a márkakereskedések 1-2 hónappal hosszabb túlélési idővel számolnak, miközben a válság lefutásával kapcsolatban is optimistábbak: többségük szerint hat hónapon belül visszaállhat az autópiac korábbi rendje.

A használtautó-kereskedésektől beérkező válaszok egyértelműen azt mutatják, hogy a veszélyhelyzet miatt bevezetett gazdasági korlátozások egyik nagy vesztese az autópiac. Amennyiben a jelenlegi korlátozások további hónapokig fennmaradnak, azok mindenképpen komoly átrendeződéseket fognak okozni a megbízható, minősített autókereskedők körében is

– mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

