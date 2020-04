Nem áll le a gyártás a koronavírus miatt: folyamatos a termelés a gyöngyösi gyárban

Ebben a példátlan időszakban a gyár minden egyes tevékenységét három alapelv vezérli: alkalmazottaik egészségének és jólétének védelme, a fogyasztók kiszolgálása szerte a világon, valamint a közösségek, segélyszervezetek és a globális világjárvány élvonalában lévő emberek támogatása.

Az egészségügyi szakemberek útmutatásai alapján a cég folyamatosan értékeli és frissíti a már alkalmazott erőteljes intézkedéseit annak érdekében, hogy megteremtse a termékeit gyártó, csomagoló és szállító alkalmazottainak és partnereinek biztonságos munkakörülményeit. Ez magában foglalja többek közt a testhőmérséklet-mérést, a biztonságos műszakváltásokat, a sorban állás elkerülését és a fizikai távolságtartást, ahol csak lehetséges.

A vállalat minden gyártási területén a legszigorúbb egészségügyi hatóságok előírásait meghaladó átfogó, módszertani tisztítást, rendszeres általános és felületi fertőtlenítést végez, és mindent megtesz annak érdekében, hogy munkavállalói számára a lehető legbiztonságosabb környezetet teremtsen, miközben alapvető termékeivel továbbra is kiszolgálja fogyasztóit.

Mi a helyzet a magyarországi gyárakban?

A Procter&Gamble két magyarországi gyára, a csömöri és a gyöngyösi üzemek továbbra is teljes kapacitással és létszámmal működnek, ugyanakkor számtalan új intézkedést vezettek be az amúgy is magas higiéniai feltételekkel működő üzemekben. Az újonnan bevezetett intézkedések mindegyike a dolgozók biztonságos munkavégzését támogatja.

A gyöngyösi gyárat zónákra osztották és a zónákban korlátozták a mozgást, valamint a zónákat fizikailag is elválasztották egymástól, hogy ezzel is csökkentsék a fizikai kontaktusok lehetőségét. A zónákat színkódok jelölik, melyekhez külön bejárat, étkező, mosdók, öltözők és egyéb szociális helyiségek tartoznak, és minden dolgozó kizárólag a saját színkódjához tartozó területen tartózkodhat. A padlón matricákat helyeztek el, hogy ezzel is elősegítsék a dolgozók egymás közötti távolságának megtartását.

A gyárak eddig is kivételesen magas higiéniai elvárásoknak feleltek meg, de most még gyakrabban takarítják az egész gyár területét speciális tisztítószerekkel, különös tekintettel a korlátok óránkénti fertőtlenítésére. A lépcsők alsó és felső végében, valamint a gyártósorok közelében kézfertőtlenítő adagolókat helyeztek ki, a mosdókban pedig papírtörlőkre cserélték a levegős kézszárítókat.

A cég gyöngyösi gyárban a legtöbb irodai dolgozó mind a mai napig bejár valamilyen gyakorisággal, a gyári dolgozók pedig normál munkarendben dolgoznak, melyet a gyár vezetősége nagyra értékel.

A gyárba történő belépéskor testhőmérséklet-ellenőrzést vezettek be, és szigorított korlátozásokat hoztak az étkezőhasználat kapcsán is. Többek között megszüntették a készpénzhasználatot, minden második széket eltávolítottak az étteremből, limitálva ezzel a kantin befogadóképességét, maximálták az egy asztalnál ülő személyek létszámát, és ideiglenes étkezővé alakítottak a Tréning Központot.

A csömöri gyárban minden gyárba belépő munkavállaló, szerződéses dolgozó, beszállító részére kötelező maszkhasználatot írtak elő, valamint négy extra öltözőkonténert üzemeltettek be annak érdekében, hogy ott is tudják tartani az előírt másfél méteres távolságot.

A gyárak saját buszjáratot üzemeltetnek dolgozóik számára, és mindkét gyárban minden buszútvonalra extra járatokat vezettek be a dolgozók egészsége védelme érdekében.

A cég kiemelkedő a rugalmas munkavégzés tekintetében, irodáikban minden munkavállaló saját notebook-kal rendelkezik, belső rendszereik és biztonsági előírásaik pedig lehetővé teszik a távoli munkavégzést. Az irodán kívüli munkavégzés a vállalat Flex@Work stratégiájának része, korábban is a bevált munkamódszerek egyike volt, így a vírus helyzet okozta ’kényszerű’ home office nem új a munkavállalóknak.

Irodáink továbbra is nyitva állnak azon kollégák előtt, akik továbbra is ott kívánnak dolgozni.

– mondta Krubl Yvette, a gyár kommunikációs vezetője.

Minden óvintézkedést megtettünk, az eddigi sűrű takarítás és fertőtlenítés még sűrűbbé vált, több munkaállomás eltávolításával növeltük a kollégák közötti távolságot, és maximalizáltuk a létszámot a tárgyalókban. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy 99 százalékban videó alapú megbeszélések folynak, ahogy már korábban is, azaz szinte minden változatlan a munkavégzés helyét kivéve, mely irodai kollégáink számára teljesen önkéntesen választható

- tette hozzá, majd kiemelte, a cég számára kiemelten fontos munkavállalóinak biztonsága és jóléte, ezért minden egyes tevékenységük középpontjában a munkavállaló áll.

Van is egy mondás a cégnél, miszerint vegyétek el tőlünk a márkákat, a gyárakat, a P&G munkatársak bárhol újrateremtik őket. Ez a felfogásunk a jelen helyzetben sem változott, cégkultúránk erős alapot biztosít minden munkavállalónk számára, csapatként, családként dolgozunk. Mindkét gyárunk teljes kapacitással üzemel, így munkavállaóink mindegyike biztonságban érezheti munkáját és fizetését is. Mivel termékkörünk, illetve a Magyarországon is gyártott termékeink alapvető szükségleteket elégítenek ki, így keresletük ebben az időszakban sem csökken, munkatársainkra ezért a jelen helyzetben is maximálisan számítunk

- mondta Krubl Yvette.

A kialakult helyzetben kiemelten fontosnak tartják a dolgozók mentális egészségének megtartását és támogatását. HR programjuk keretében évek óta működik a Vibrant Living elnevezésű program, amely számos területen kínál megoldási lehetőségeket a munkavállalóik személyes, esetleg munkájukon túlmutató problémáira. Ennek egyik eleme a Dolgozói Segítő Program, amely egy ingyenesen, anonim módon hívható telefonszám, ahol többek között személyes, családot, családtagot érintő problémákra kaphatnak segítséget, jelen esetben pedig erőteljes pszichológiai tanácsadásként is működik. A vonal 24 órában üzemel a hét minden napján, és szakértők segítenek a kérdések megválaszolásában, a felmerülő problémák kezelésében, megoldásában legyen az lelki, pénzügyi vagy jogi tanácsadás. Elsődleges céljuk, hogy munkatársaik megőrizzék testi és lelki egészségüket.

A vállalatnál minden egységben van egy kijelölt csapat, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a járvány hatására bevezetett intézkedések hatékonyságát, és javaslatokat tesznek újításokra is, amennyiben szükségesnek ítélik.

A minőségi munkaerő megtartása a jövőben még fontosabb, a vállalat az eddig említetteken túl egyéni fejlődési és előrelépési lehetőséget biztosít már az első naptól kezdődően dolgozóinak. A kollégák hosszú távra köteleződnek el a vállalatnál, amely Magyarországon már 30 éve jelen van, és sok kolléga a kezdetektől fogva a vállalatnál dolgozik.

