Újabb cég döntött a járványügyi veszélyhelyzet miatt: fertőtlenítő gyártása kezdődik Győrben

A járványügyi veszélyhelyzet miatt azt látjuk, hogy az önfertőtlenítő tulajdonságú burkolataink mellett, a különböző kiszerelésekben piacra kerülő folyékony, kéz- és tárgyfertőtlenítő termékekre is jelenleg hatalmas a piaci kereslet. A fertőtlenítőszert gél formátumban tervezzük gyártani, amely további kiegészítő termékünk lehet a járvány elleni védekezésnél használható speciális termékeink mellett. Az önfertőtlenítő padló- és falburkolatról, a vízhatlan tulajdonságú matraclepedők gyártásáról már tájékoztattuk a koronavírus járvány elleni küzdelemben a magyar kormány által felállított operatív törzset is

– adott tájékoztatást Jancsó Péter a Graboplast elnök-vezérigazgatója.

A vállalat néhány napja jelentette be, hogy saját kutatás-fejlesztése eredményeként piacra dobja önfertőtlenítő falburkolatát, amely a speciális felületkezelésnek köszönhetően vegyszer nélkül is képes lebontani a mikroorganizmusokat, így a vírusokat és baktériumokat. A speciális falburkolat mellett, a kialakításra kerülő járványkórházakban használható vízhatlan tulajdonságú matraclepedők gyártását is megkezdi a győri vállalat.

A piacra kerülő egyedülálló önfertőtlenítő tulajdonságú padló- és faltermékeink előnye, hogy olyan nagy felületeket lehet általa biztonságosabbá tenni, amelyek közösségi terekben, így kórházakban is gyakran több emberrel kerülnek érintkezésbe. A járványkórházakban a súlyosabb állapotú fekvőbetegek kezelésénél fontos szempont lehet az ágymatracok védelme, amelyre mi is megoldást tudunk már kínálni vízhatlan felületű matraclepedő alkalmazásával

– tette hozzá Jancsó Péter.

