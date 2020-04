Ébredeznek az autógyárak: a kecskeméti Mercedesnél is elindul a munka

Ahogy korábban mi is írtunk róla újraindul a gyártás a győri Audiban. Április végén a Suziki esztergomi gyára is elindult, valamint a portál információi szerint az eddig tervezettnél ugyan hat nappal később, de a hónap végén részlegesen elindul a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban is.

Korábban szó volt tóla, hogy ha a koronavírushoz kapcsolódó helyzet lehetővé teszi 22-én elkezdődhet a termelés a gyárban, ám végül csak április 28-án indul újra a munka. A portálnak a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. elmondta, hogy április 27-ig egyedül az elengedhetetlenül szükséges feladatokat végzik el minimális dolgozói létszámmal.

Április 28-án aztán egyműszakos munkarendben, fokozatosan kezdődik újra a munka

– mondta a cég.

A 4400 dolgozó egészségét és biztonságát ígéretük szerint szigorú higiéniai intézkedésekkel védik majd és a gyár felfutását rugalmasan alakítják majd. A német anyavállalat, a Daimler AG mindenhol a helyi járványhelyzetnek megfelelően, illetve a hatósági előírásokat figyelembe véve országonként eltérő szabályozást vezetett be a telephelyein. A magyarországi gyár vezetősége folyamatosan egyeztet a szakszervezetekkel, hogy megtalálják a megoldást, miként lehet a dolgozók munkahelyét és bérét is hosszú távon biztosítani.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.