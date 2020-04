Hat magyar gyártó fogott össze: ők biztosítják a belföldi fertőtlenítőszer-ellátást

György László üdvözölte, hogy bőr-, felület- és eszköz-fertőtlenítőszerek előállítási folyamatát sikerült belföldi gyártással lefedni, beleértve az alapanyagokat és a csomagolóeszközöket is. Hozzátette, hogy hasonló összefogással más létfontosságú termékek gyártása is teljes egészében megvalósítható Magyarországon. A fertőtlenítőgyártás a kórházak, egészségügyi intézmények, rendvédelmi szervek, közművek és más szolgáltatók mellett a lakossági szükségletet is kielégítheti.

Az államtitkár természetesnek nevezte, hogy az állam koordinátorként és támogatóként együttműködik a gyártókkal, és - mint fogalmazott - az is normálisnak számít mindenütt, ha egy ország a helyi cégeket részesíti előnyben.

Az állam nem terjeszkedhet túl a saját szerepkörén, de a veszélyhelyzet megmutatta, hogy külföldi beszerzés helyett érdemes az önellátást ösztönözni

- tette hozzá.

György László szerint a belföldi termelés több munkahelyet és nagyobb adóbevételeket eredményez, így összességében akkor kifizetődőbb lehet, ha a behozatal egyébként olcsóbb lenne. A sajtótájékoztatón az együttműködésben részt vevő cégek képviselői is nyilatkoztak.

A vállalatvezetők üdvözölték, hogy a kormány az eljárások egyszerűsítésével megkönnyítette a nélkülözhetetlen termékek gyártását, és hozzátették, hogy a veszélyhelyzet a piaci szereplőket is nagyobb tehervállalásra ösztönzi. Vida Szabolcs, a Mol-Lub Kft. vezérigazgatója elmondta, hogy a járványveszély gyors cselekvésre késztette a vállalatot.

Felismerték, hogy a fertőtlenítőszer kulcsfontosságú, világszerte keresett termék lett, a termelését így a lehető leghamarabb átszervezték az almásfüzitői üzemben

- tette hozzá.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az átállást ennyi idő alatt állami segítség nélkül nem tudták volna megszervezni, hiszen például a kézfertőtlenítő engedélyeztetése a szokásos fél év helyett 3 nap alatt lezárult. A cég abban bízik, hogy még ebben a hónapban elindulhat a kiskereskedelmi értékesítés, így a kiemelt intézmények mellett rövid időn belül a lakosság is hozzájuthat a Mol kézfertőtlenítőihez.

A Győri Szeszgyár Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy jelentős külföldi megrendeléseket utasítottak vissza a belföldi igényeket figyelembe véve. A kivitel aránya ezért 90 százalékról 70 százalékra csökkent márciusban, és a cég sok millió forintos jotékonysági felajánlásokat is vállal.

A győri üzem a Mol-Lub Kft. részére elsőként kezdett alapanyagot szállítani a fertőtlenítőgyártáshoz

- tette hozzá Kolos Gábor.

A belföldi ellátás érdekében visszafogta a kivitelt a Hungrana Kft. is. Reng Zoltán kiemelte a társadalmi felelősségvállalás, és az összefogás jelentőségét a veszélyhelyzet idején. Az orvosi alkoholokat is gyártó cég szintén jelentős készleteket különít el adományozásra, így többek között vállalták több kórház és a falugazdász hálózat ellátását kézfertőtlenítővel.

Benedek László ügyvezető, a Kall Ingredients Kft. és a Viresol Kft. képviseletében köszönte meg az együttműködők segítségét.

A vállalatvezetés a társadalmi felelősségvállalás jegyében jóváhagyta a gyártás átszervezését, így az Opus Global Nyrt.-hez tartozó két vállalat jelentős mennyiségű alapanyaggal láthatja el a stratégiai gyártókat

- mondta.

A PannoniaBio Zrt. stratégiai igazgatója az egészségügyi intézkedéseket nevezte a legfontosabbnak, a vállalat ezért mindent megtesz a munkavállalói védelmében, valamint adományokkal támogat egészségügyi intézményeket és önkormányzatokat.

Hódos Ferenc közölte, hogy a cég a piaci részesedésének megfelelően jelentős részt vállal a megnövekedett terhekből, élelmiszeripari kapacitásainak fenntartásával pedig a gazdasági károk enyhítéséhez is hozzájárul. A Florin Zrt. cégvezetője közölte, hogy január óta 25 ezer tonnáról 100 ezer tonnára emelték a heti fertőtlenítőgyártási kapacitásukat. 2 héten belül befejezik egy új gyártócsarnok építését is, így az eddigi teljesítmény megduplázódhat.

Felgyorsultak a fejlesztések is, a cég az elmúlt néhány hétben olyan eredményre jutott, amiket máskor egy évig, vagy még tovább tartana elérni

- tette hozzá Barta Attila.

György László a vállalatok beszámolói után közölte, hogy országszerte összesen 29 társaság kapott az elmúlt hetekben engedélyt fertőtlenítőgyártásra. Az ITM folytatja a koordinációt az érintett cégekkel, hogy a termelés a belföldi igények kielégítésén túl hosszabb távon a kivitelhez is hozzájárulhasson.

Címlapkép: Getty Images

