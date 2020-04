Nehéz helyzetbe kerülhet az építőipar: egyre kevesebb megrendelés érkezik

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtöki jelentése szerint februárban 2,5 százalékkal nőtt az építőipar termelése az egy évvel korábbihoz viszonyítva, azonban a március közepétől tartó időszakot nézve egyértelműen csökkentek a megrendelések

- tette hozzá.

Szavai szerint jellemzőek az elbizonytalanodások az új munkák előkészítésénél, az előkészített munkákat a magánmegrendelők egyelőre nem indítják el, és sok állami közbeszerzésnél is tolódik az eredményhirdetés.

Az ÉVOSZ elnök kitért a járványhelyzet okozta visszaesés orvosolására bejelentett, rozsdaövezetben felépülő új lakásoknál alkalmazható kedvezményes, 5 százalékos áfára is. Mint mondta, egy ilyen területen történő építkezéshez szükséges dokumentumok beszerzése akár két év is lehet, így arra kérik a kormányt, hogy vezessen be gyorsított eljárási rendet.

