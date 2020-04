Mentőöv a borászoknak: így kapnak segítséget a károk enyhítésére

Ahogy a közleményben írják, mivel a jelenlegi vírus helyzet egyre kevésbé, illetve az ország több területén is teljesen ellehetetlenítette a személyes vásárlást, a borászok hirtelen nem tudnak az online értékesítés felé fordulni vagy csak nagyon lassan. Természetesen vannak ezzel összefüggésben más, húsba vágó problémák is, emiatt a magyar borgazdaságot a vírus válság legalább 1-3 évre is visszavetheti.

Mint írják, az exportra most nagyon nehéz alapozni, a szállítási díjak az egekben, a légi fuvarozás már a megfizethetetlen kategória és a kifizetések is brutálisan elhúzódhatnak az esetleges tengerentúli partnerek esetén, akár 4-6 hónapra is, és ezt csak tetézi, hogy egy új export szerződés nyélbe ütése szintén minimum 3-5 hónap, bár a jelenlegi helyzetet tekintve akár még ennél is sokkal több lehet a vállalati prioritások és a piac kényszerű átrendeződése miatt.

Gyors megoldás a hazai összefogás

Miután kénytelenek voltunk szembesülni a mai magyar valósággal, igyekeztünk találni olyan segítő megoldásokat, amelyekkel valószínűleg enyhíthetünk a borgazdaságok kritikus helyzetén

- tette hozzá Havasi Ferenc.

Hogy miben és hogyan tudnak segíteni?

Online forgalom növelés díjmentesen. Az Italkereső.hu havonta minimum 10.000 termék megjelenést garantál minden partnere számára.

Az portállal szeretnénk egy ingyenes és kiemelkedően hatékony lehetőséget biztosítani a bortermelők, borászatok, illetve viszonteladóik számára, amelyet a jelentkező partnerek kettő hónapig díjmentesen vehetnek igénybe. Leendő partnerünknek csupán annyi dolga van, hogy regisztrál az Italkereső.hu partner felületére és feltölti a termékeit, természetesen minden technikai és informális kérdésben segítséget nyújtunk

- magyarázza a termékfelelős.

A feltöltött termékeket a cég weboldalán, facebook oldalán és hírlevelén keresztül is eljuttatjuk a célcsoporthoz. Az oldalt naponta több ezren keresik fel, hogy a legjobb áron juthassanak hozzá az itt megjelenített termékekhez. Reméljük, hogy az általunk nyújtott segítséggel sikerül enyhíteni a hazai bortermelők és borászatok terhein

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images

