Porba döngölheti a borászatokat a koronavírus: gyors segítségre lenne szükség

Ahogy a szakember mondja, a jelenlegi vírus helyzet az ország több területén is teljesen ellehetetlenítette a személyes vásárlást. A borászok ilyen gyorsan nem tudnak az online értékesítés felé fordulni, lassabb tempóban próbálkoznak az átállásra. A magyar borgazdaságot a vírus válság legalább 1-3 évre is visszavághatja.

Az exportra most nagyon nehéz alapozni, a szállítási díjak az egekben, a légi fuvarozás már a megfizethetetlen kategória és a kifizetések is brutálisan elhúzódhatnak az esetleges tengerentúli partnerek esetén, akár 4-6 hónapra is, és ezt csak tetézi, hogy egy új export szerződés nyélbe ütése szintén minimum 3-5 hónap, bár a jelenlegi helyzetet tekintve akár még ennél is sokkal több lehet a vállalati prioritások és a piac kényszerű átrendeződése miatt

- hangsúlyozta Havas Ferenc, az Italkereső.hu termékfelelőse.

