Rengeteg segítséget kapnak: itt jutnak a legnagyobb kedvezményekhez a lakosok

Több településen is segítik a lakosokat és a vállalkozókat az önkormányzatok. A koronavírus-járvány miatt maszkok, arcvédő pajzsok, tesztek beszerzése is változatlanul folyamatban van. Nyíregyházán hetvenöt, illetve ötvenszázalékos bérleti díjkedvezményt nyújt a helyhatóság tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérlőinek az önkormányzat. Kovács Ferenc polgármester által meghozott rendelet értelmében a kedvezményre azok a bérlők jogosultak, akik a járvány miatti kormányzati intézkedések következtében március 11. és 31. között üzletüket bezárták és tevékenységüket legkésőbb április 1-jétől szüneteltetik. Ők 75 százalékos kedvezmény kapnak a bérleti díjból, míg azok az üzlethelyiség-bérlők, akiknek a nyitvatartási idő és a kevesebb vásárló miatt csökkent a bevételük, 50 százalékos díjkedvezményt vehetnek igénybe április 1-től június 30-ig.

Szolnok polgármestere, Szalay Ferenc tájékoztatása szerint az 1613 önkormányzati bérlakásban élők mintegy 40 százaléka kért és kapott lakbérkedvezményt, ezáltal 8,2 millió forinttal segítették ezeket a családokat. A szolnoki háziorvosoknak ismét védőfelszerelést, fertőtlenítőt juttattak.

Tiszafüred polgármestere, Ujvári Imre arra kért minden szálláshely-szolgáltatót, hogy május 15-ig ne fogadjanak vendégeket, a meglévő foglalásaikat mondják vissza. Közlése szerint a szálláshely szolgáltatás nyújtása nem tiltott, de a vírus terjedésének megakadályozása miatt fontos, hogy csökkenjen a személyes érintkezések száma.

A Karcagi SZC Varró István Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban arcpajzsokat gyártanak. A védőfelszerelések 3D-s nyomtatással az egészségügyi intézményeknek készülnek. Az ugyancsak Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kőteleken mintegy háromszáz üveg mézet ajánlottak fel a helyi méhészek a településen élő 65 év felettieknek. A mézet az önkormányzat dolgozói a helyi polgárőrök közreműködésével osztották ki.

Házhoz szállítással segíti a helyi termelőket a békéscsabai Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által életre hívott KörösKosár bevásárlóközösség. Az online piacra helyi, kézműves termékeket előállító termelők léphetnek be, akiknek a portékáit a veszélyhelyzet idején az egyesület munkatársai szállítják ki a megrendelőknek.

A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség több mint egymillió forinttal segítette az Ótemplomi Szeretetszolgálatot - közölte Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese. Az adomány segítségével egy nagy teljesítményű ózongenerátort szereztek be, amellyel két hét alatt a teljes intézményrendszert (bentlakásos otthonokat, szociális intézményeket) fertőtleníteni tudják.

Gyöngyösre a korábbi háromszáz után a napokban újabb ötszáz, a koronavírus-fertőzés kimutatására szolgáló gyorsteszt érkezett meg abból a szállítmányból, melyet a helyhatóság rendelt meg a veszélyes munkakörben dolgozók szűrésére. A korábban megvásárolt gyorstesztekkel a szociális ellátórendszerben foglalkoztatottakat, a háziorvosokat és asszisztenseiket, az Idősek bentlakásos otthonában gondozottakat és dolgozókat szűrték, de tesztelték azokat is, akiknek - munkakörükből adódóan - a járvány idején is folyamatosan dolgozniuk kell. Az újabb félezer gyorstesztnek köszönhetően szűrhetik a gyöngyösi mentőállomás 41 munkatársát is.

A Nógrád megyei Vizslás községben közmunkaprogramot indítanak, hogy segítsenek azoknak a helyi lakosoknak, akik a koronavírus-járvány miatt vesztették el munkahelyüket - mondta Angyal Jenő polgármester. A 18 jelentkező hétfőn már munkába áll. A közterületeken dolgoznak, füvet nyírnak, patakot tisztítanak, részt vesznek a szemétszedésben, az ebédhordásban és az intézmények takarításában.

