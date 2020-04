Vidéki magyar lány táskáiért őrülnek meg Belgiumban: ez sikerének a titka

HelloVidék: Milyen kapcsolat van közted és Belgium között?

Almásy Zita: Belgiumban születtem, két hetes voltam, amikor először Magyarországon jártam. Anyukám 100%-ban belga, apukám pedig belgiumi magyar. Mindkettejüknek van saját vállalkozása. Én 15 évet éltem Magyarországon, jelenleg Belgiumban vagyok diák, kommunikációt tanulok.

A műanyagmentes, környezettudatos életmód régóta érdekel. Sokat kutattál a témában?

Régen sokkal egyszerűbben és természetesebb módon éltünk, mint ma, mígnem egy belga születésű amerikai, a New York állambeli Leo Hendrik Baekeland 1907-ben elsőként életképes és olcsó szintézismódszerekkel feltalálta az első „műanyagot”, amely fenolból és formaldehidből készült szintetikus polimerre épült. Most itt az ideje, hogy visszatérjünk egy tiszteletreméltóbb életvitelhez. Tehát úgy gondolom, hogy több mint fontos abbahagyni a műanyagba csomagolt termékek vásárlását, amelyek aztán a tengerbe kerülnek, és így az általunk elfogyasztott halakba is. A műanyag soha nem tűnik el, egyre kisebb lesz, de mindig jelen van. Pedig mindenki képes műanyag nélkül élni, sok alternatíva létezik már a kiváltására, például üveg vagy fém is.

A meggyőződésed miatt hoztad létre a saját márkádat?

Rájöttem, hogy sok belgiumi szupermarket nem igazán próbál javítani a helyzeten, hanem csak a „zöldmosás” módszerét használja azért, hogy még többet értékesíthessen. A gyümölcs- és zöldségfélékhez eladott táskák Kínában készülnek. Megkérdeztem magamtól, hogyan lehetséges-e környezetkímélőként eladni egy olyan táskát, amely csupán 50 centbe kerül? Ennek sajnos egyszerű oka van: nem organikus pamutból készül, ráadásul Kínából származó klórral vannak fehérítve, és gyerekek gyártják őket. Aztán amikor egy híres belga szupermarket tulajdonosának televíziós riportját hallgattam, elhangzott, hogy a táskák nem tartósak. Száz használat után újat kell vásárolni belőlük. Ezért döntöttem úgy, hogy saját táskát készítek természetes és organikus anyagból. Európai terméket, nem gyermekek által előállítva. Olyan hosszú élettartamú táskát, amely nem csak egy méretben, hanem sok különböző méretben is rendelkezésre áll, attól függően, hogy mire használjuk.

Mit jelent a márka logója?

Szerettem volna egy egyszerű logót, amely a természetet képviseli. Magyarországon nőttem fel, apám szerette a lovaglást. Minden hétvégén Tabajdba jártunk, ahol hosszú órákon keresztül lovagoltunk az erdőben. Belgiumban aztán cserkész lettem, és mindent megtanultam a természet tiszteletéről. A logó minimalista, de egyszerű módon fejezi ki a természethez való kötődésem.

A terveidet saját pénzügyi forrásaiból, vagy támogatásból valósítottad meg?

Valójában mindkettő. A szüleim egy kicsit segítettek, de hitelt is felvettem. Fiatal belga vállalkozóként be kellett mutatnom a banknak a projektet egy üzleti modellel és egy üzleti tervvel. Ezután kaphattam csak meg a kért összeget.

Ki támogatott még?

Sok ember van, ezért igyekszem senkit sem felejteni. Horosz Réka segített nekem a fejemben levő táskák tervezésében, Agócs Gábor, Galgaguta polgármestere segített létrehozni a varrodát, ahol a táskák készülnek, valamint azok a hölgyek, akik megvarrják őket.

Miért a Nógrád megyei Galgagután készülnek a termékek?

Sok oka volt annak, hogy miért. Petró Kinga és Philippe de Chalendar, a Nógrád Szíve projekt vezetői anyám nagyon közeli barátai, és elmagyarázták nekem mindazokat a csodálatos terveket, amelyeket itt készültek véghezvinni, és én nagyon szerettem volna részt venni ezekben. Nagyapám Felsőpetényben született és ott is nőtt fel, tehát azt gondoltam, hogy csodálatos lehetőség lenne közelebb kerülni a származási helyemhez és felfedezni a régiót. Gyakrabban látogatok haza, egyre jobban beszélek magyarul, emlékszem olyan szavakra is, amelyeket elfelejtettem, miután sok évet külföldön éltem le, gyakorlás nélkül. Szentimentális okai is vannak tehát a helyszínválasztásnak.

Milyen anyagokból készülnek a táskák, tasakok?

A zsákok fő szövete 100%-ban bio pamutból készül, amelyet nem klóroznak a fehérítéshez. A színes szegély a színtől függően nem azonos anyagú. A zsinór, amivel be lehet zárni a tasakot, 100% -ban pamut.

Mi a tapasztalatod, Belgiumban hogyan viszonyulnak a műanyagmentes életmódhoz?

Belgiumban változnak a dolgok. Még az egyetemi campus legnagyobb szupermarketjének át kellett gondolnia a termékek értékesítésének módját, különben a hallgatók már nem vásárolták volna meg őket. Minden olyan gyümölcs és zöldség, amely korábban műanyagban volt, már környezettudatos zsákban kapható. Belgiumban megpróbálunk friss termékeket vásárolni a mezőgazdasági termelők piacáról. Takarókat, rizst, magokat, zabot, szárított gyümölcsöket és diókat. Megpróbálom újra felhasználni a gyümölcsök maradványait, és tisztítószert készítek belőle, vagy komposztálom a kertemben a növényeim számára. Amikor visszajöttem tavaly Magyarországra, megdöbbentő volt a látvány, hogy minden műanyag csomagolással van ellátva, akár a saláták, akár a paradicsom. Minden más országból származik, kevés a helyi termék.

Mi a terved itthon ezekkel a táskákkal? Szeretnéd kibővíteni a márkát egy másik termékkel?

Szeretnék létrehozni egy közösségi boltot. Ez egy galgagutai üzlet lenne, ahol eladhatnám a táskáimat, de ahol a fő cél az lenne, hogy a helybeliek vásárolhassanak néhány helyi terméket. Friss gyümölcsöt és zöldséget, tojást, dióféléket. Szeretném bemutatni néhány nógrádi tehetséges kézműves alkotását, és együttműködni velük egyedi termékek gyártásában.

Honnan, hol és hogyan lehet megvásárolni táskáidat?

Belgiumban már meg lehet venni őket. Van egy weboldalam, ahol azon dolgozom, hogy hamarosan e-bolttá is válhassak. A facebook-oldalamon keresztül is lehet rendelni néhány zacskót (zitaalmasybags), vagy instagramon keresztül is, ott zitaalmasy néven vagyok fent. Jelenleg olyan szupermarketeket vagy pékségeket keresek, amelyek kizárólag helyi termékeket árusítanak. Szeretném eladni a táskáimat nemzetközi szinten is, jelenleg a nagynénémmel azon dolgozom, hogy bemutathassam a projektem az Egyesült Államokban.

Végezetül, hogyan ösztönöznéd az embereket a műanyagmentes életre?

Ezt lépésről lépésre kell megtenni. Először ne felejtsen el senki saját táskáját vinni a szupermarketbe. Ha valami újat vásárol, és műanyag zacskóba lehetne csak becsomagolni, akkor inkább tegye a saját táskájába. Próbálja meg elkerülni az előre csomagolt zöldségek és gyümölcsök vásárlását. Ha étterembe jár, kérje az italát szívószál nélkül. És vigyázzon a helyi termékre, vegyen belőlük sokkal többet.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)