Gyökeresen átalakul a bevásárlás vidéken: borsot törnek a kisboltok a multik orra alá

Nemrég, "Gyökeresen átalakul a nagybevásárlás? Megszólaltak a magyar áruházláncok" című cikkünkben jártuk körbe, hogy a legnagyobb hazai boltláncok milyen különleges online szolgáltatásokat kínálnak, hogy megkönnyítsék a vásárlók mindennapjait a kijárási korlátozások közepette. Körképünk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy bár akadnak hálózatok, amelyek már több vidéki városban - és azok agglomerációjában is - vállalnak kiszállítást, ugyanakkor bőven vannak még hiányosságok ezen a téren országszerte.

Éppen ezért most arra igyekeztünk válszt kapni, hogy a kisebb helyi szereplők mennyire igyekeztek kihasználni ezt a piaci rést, ki tudják-e szolgálni azokat, akik még vásárolni sem szívesen merészkednek ki a veszélyhelyzet közepette. Mivel rengeteg a helyi piaci szereplő, így országos körkép helyett egy konkrét vidéki város, Kecskemét példáján igyekeztünk bemutatni a lehetőségeket. Előljáróban annyit, hogy a nagyok mellett a kisebb szereplőknél is akadnak bőven lehetőségek, így nagy valószínűséggel

szerte az országban elérhető olyan fogyasztási cikkekre szakosodott kisebb üzlet, amely vállal kiszállítást is.

És akkor nézzük Kecskemét példáján, hogyan is néz ez ki a gyakorlatban. Nos, Kecskeméten és a környező településeken (Cegléd, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös, Jakabszállás, Lajosmizse) is vállal kiszállítást a Tesco, de a helyiek arrólis beszámoltak, hogy a „NagyTesco”-nál, a Talfája köz 1. szám alatt lévő átvételi ponton is átvehető az online megrendelt élelmiszer. Kipróbálva az online felületet-kutatómunkánk pillanatában- több szabad idősáv volt foglalható, de leghamarabb április 24-től. A házhozszállítás díja már 699 Ft-ért elérhető, míg a személyes átvétel 150 Ft-ért vehető igénybe.

Ezzel azonban ki is veséztük a nagyokat, másik országos lánc ugyanis nem elérhtő a településen. A multikon kívül viszont több helyi vállalkozás is szállít házhoz. Az egyik ilyen a HírősKosár, mely weboldalt Káplár Szabolcs, a Desiderio Pizzéria tulajdonosa üzemeltet. Az oldalon található információk alapján a vásárlók leadhatják rendeléseiket az élelmiszerektől kezdve az állateledeleken át, a háztartási termékekig.

Nem feledkeztek meg az egészségügyről sem, így jelen helyzetben a vényköteles gyógyszerek kiváltásában is segítik ügyfeleiket, hogy minél kevesebbet kelljen elhagyni otthonaikat.

A HírősKosáron a vásárlóknak két idősávban és kétféle módon van lehetősége rendelést leadni: e-mailben vagy telefonon, melyet másnap beszereznek és házhoz is szállítanak. A szolgáltatás és házhozszállítás díja nem túl kedvező, a vásárlási érték 10 százaléka, de minimum 1000 Ft; a 65 év felettieknek viszont 500 Ft-ért viszik házhoz az árut. Fontos kiemelni, hogy a környező településekre (Hetényegyháza, Helvécia, Kadafalva, Ballószög, Katonatelep) is szállítanak házhoz, de plusz 500 Ft-ot számítanak fel érte. A rendelt termékeket átutalással vagy készpénzzel lehet kiegyenlíteni.

Az interneten keresgélve rátaláltunk a Terüljasztalkam.hu élelmiszer webshopra és házhoz szállító szolgáltatására, de technikai okok miatt itt felfüggesztették a kiszállítást.

A kecskeméti anyukák a Szedó ABC házhozszállítási szolgáltatását is ajánlották. A Facebook oldalukon található információk szerint április 14-től vállalnak a vásárlók kényelmének érdekében házhozszállítást Kecskemét-Széchenyi város, Vacsiköz, Hollandfalu, Máriahegy, Petőfiváros kiterjedéséig. A rendeléseket telefonon kell leadni és az aznap 12 óráig leadott rendeléseket következő nap 8-16 óra között szállítják ki.

A Szedó ABC-nél az elvárt minimális rendelési érték 6500 Ft, melynek kiszállítási díja 1499 Ft, a 10.000 Ft feletti rendelések esetén 999 Ft, míg 15.000 Ft felett ingyenesen szállítanak házhoz. Friss pékárut, alapvető- és tartós élelmiszereket, vegyiárut, laktóz és gluténmentes termékeket is választhatnak az érdeklődök, de az üzletben kapható termékekről telefonon tudnak tájékoztatást adni. Házhozszállítás esetén viszont csak készpénzes fizetésre van mód.

A kecskeméti családok közül sokan a Csánó-Herczeg Erzsébet által üzemeltetett Nyíri úti Zöldségboltot jelölték meg, hogy innen rendelik otthonukba a zöldséget-gyümölcsöt. Itt korábban nem volt lehetőség házhozszállításra, de mivel sokan kérték, lehetővé tették. Az üzletből való rendeléshez közvetlenül a tulajdonossal kell egyeztetni telefonon, hogy miből, mennyit szeretnének. Az üzlet Facebook oldalán megtekintett képek alapján a választék rendkívül széles.

De nemcsak az előzőekben ismertetett üzlet közkedvelt a kecskemétiek körében, mert sokan szeretik a Vacsiközi Zöldség Gyümölcs Boltot is. Az üzletben a kialakult helyzetre való tekintettel vállalnak házhozszállítást is, a minimális rendelési érték 4000 Ft. A rendeléseket telefonon vagy az üzlet Facebook oldalán lehet leadni este 7-ig és másnap 7-10 óra között szállítanak házhoz. Kecskemét területén belül a szállítás díjmentes, de a városon kívülre a távolságtól függ a díj. A bolt Facebook oldalán aktív élet és tájékoztatás folyik az újdonságokról is. Külön meglepetést jelentett egy posztjuk, mely arról szólt, hogy a boltban kihelyeztek egy adománydobozt, azoknak a családoknak a megsegítésére, akik máról holnapra nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt.

Kecskeméten a Petőfi Sándor utcai zöldségestől is szoktak házhoz rendelni, minimum 3000 Ft értékben, de róluk nem találtunk interneten információt. Ajánlották még Ancsin János helyi lakost, elérhető árai és díjmentes kiszállítása miatt. A kecskeméti családok is árérzékenyek, de a jelenlegi helyzetben szívesebben vásárolnak helyi kereskedőknél kapható, a környékbeli gazdálkodók által megtermelt finomságokat, támogatva ezzel honfitársaikat.

