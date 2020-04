Koronavírus: kevés a diákmunka de nem válogatnak a dolgozni vágyók

Ugyanúgy, mint a többi munka esetén, a diákmunka-kínálat is nagyon visszaesett. Ez minden területet érint, de legfőképp az autóipari, valamint az egyéb gyártási munkákat

– nyilatkozott a portálnak Gulyás Csaba, a Meló-Diák szolnoki irodavezetője.

Sok helyen a termelést is felfüggesztették, ezeken a helyeken a diákokra sincs most szükség, ahol pedig leépítések történtek, a diákokat küldték el legelőször. Március közepétől érezhető a járványhelyzet hatása. Mindezek ellenére azért van, ahol továbbra is keresnek diákmunkásokat, főként a kereskedelemben, élelmiszeriparban vagy állatok takarmányozására. A nagyobb autóipari gyártók azonban leálltak, így a beszállítóik is. Még a logisztika területe az, ahol számítanak a tanulók munkájára, de az is az élelmiszeriparhoz köthető

– sorolta Gulyás Csaba, majd hozzátette, a diákok érdeklődnek a lehetőségek felől, ha nem is akkora létszámban, mint korábban. A feladatok között viszont nem válogatnak, lényegében mindegy, milyen munka adódik számukra. Felsőoktatásban és középiskolában tanulók egyaránt keresgélnek, utóbbiak olyan munkákat, ahol délután tudnak dolgozni. Tavaly ilyenkor már keresték a nyári munkákat is, ez most nem nagyon jellemző.

A diákmunka-kínálat számottevő csökkenéséről számolt be Gál József, a szolnoki székhelyű, de jászberényi irodát is működtető Diákmunka Központ elnöke is.

Ágazatfüggő, hogy mennyire jellemző a visszaesés. Az ipari termelésben jelentős, hiszen legelőször a kölcsönzött munkaerőtől válnak meg legelőször, így a diákoktól is. Ez főleg a Jászságban figyelhető meg, hiszen itt nagyon sok ipari üzem található, a termelő cégeknek vannak beszállítóik, így sokkal nagyobb számban alkalmaznak diákmunkást. Most viszont legelőször a diákoknak mondtak búcsút, így szerencsétlen helyzetbe kerültek azok a tanulók, akiknek szükségük volt arra, hogy pénzt keressenek

- mondta Gál József.

Szolnokon kevesebb a nagy dolgozói létszámmal működő gyár, így a megyeközpontban inkább a kereskedelemben, esetleg adminisztratív területen foglalkoztatnak sok diákot. De mi is visszafogottabban állunk a közvetítéshez. Amint az iskolákat bezárták, mi sem tartottuk túl jó ötletnek a diákokat munkára agitálni. Maguk a diákok is jóval kevésbé próbálnak most dolgozni. Voltak persze az utóbbi időben is megkereséseink, de tömegével nem jelentkeztek. Adódnak azért munkák, irodai feladatok, akár komolyabb szakértelmet igénylő gyakornoki munkák

- tette hozzá Diákmunka Központ elnöke.

