Most sokan elgondolkoznak azon, jó helyen van-e a megtakarításuk

Mit jelent a gyakorlatban a prémium vagyonkezelés? Hogy működik, és pontosan miben tud segíteni azoknak, akik befektetnék a pénzüket?

A prémium vagyonkezelés során az ügyfelek a megtakarításaikat olyan szakemberekre bízzák, akik a gazdasági életben jártasak, hivatásuk a piacok figyelése és az azzal összefüggésben hozott befektetési döntések meghozatala.

Egy magánszemélynek nagy felelősséggel jár a megtakarítások megfelelő kezelése: szívesebben tartják a számlájukon a vagyonukat és halogatják a pénzzel járó döntést. Az ügyfelek jellemzően nem brókerek, vagy a piacokat éjjel-nappal megszállottan figyelő pénzügyi szakemberek. A megtakarításaikat abból szerezték, amihez igazán értenek, amivel nap-mint nap foglalkoznak - gondolok itt a vállalkozókra, a mezőgazdászokra, a multinacionális cégnél dolgozókra, vagy azokra, akik valami oknál fogva nagyobb összeghez jutottak (pl.:örököltek).

Az ügyfelek többségének nincsen ideje és lehetősége arra, mint a portfólió menedzsereknek, akik napi szinten követik a tőkepiacok alakulását, majd ezek függvényében, racionális és szakmai érvek alapján meghozzák a befektetési döntéseket.

Úgy hiszem, mindenkinek azzal kell foglalkoznia, amihez a legjobban ért. Egy portfólió menedzser sem áll neki autót javítani, mert nem ez a szakmája. A legjobb döntés, amit ilyenkor tehetnek, ha megfelelő szakemberekre bízzák a megtakarításaikat.

Nálunk éppen ezért fontos, hogy sokszor egyeztessünk az ügyfelekkel mielőtt szerződést kötnénk velük. Annak érdekében, hogy a legnagyobb szakértelemmel kezeljük a megtakarításaikat, elengedhetetlen, hogy jól megismerjük őket. Fontos tudnunk, hogy pontosan mi is a megtakarításuk valódi célja, az ezzel összefüggésben lévő befektetési időtávjuk, hozamelvárásuk és a kockázatvállalási hajlandóságuk. A felsoroltak ismeretében alakítjuk ki és foglaljuk szerződéses keretbe az ügyfelek portfólióit, így valóban azt a befektetést nyújtjuk, ami a céljaikat és érdekeiket szolgálja.

Ezt követően már a színfalak mögött zajlik a munka, aminek eredményéről az ügyfeleket havi rendszereséggel tájékoztatjuk írásban és szóban is.

Így adunk információt arról, hogy miként áll az ügyfél befektetése, milyen az aktuális portfólió összetétele, illetve összegezzük az elmúlt időszak tőkepiaci alakulásait is.

Szeretnék némi párhuzamot vonni a tanácsadói privátbanki szolgáltatással. Közel azonos kiszolgálásban részesülnek nálunk is az ügyfelek, de mentesülnek a rendszeres befektetési eszköz kiválasztása alól. Nem ajánlunk terméket vagy befektetést.

Amit mi ajánlunk az maga a portfóliókezelési szolgáltatás. A célunk az ügyfél által elvárt eredmények „szállítása”, az általuk megfogalmazott kockázatvállaláshoz igazodva.

Miben más a prémium vagyonkezelés, mint egy privátbank? Ki a célcsoport?

A prémium vagyonkezelés és a privátbank két külön fogalom, bár első hallásra hasonlónak tűnhetnek. Az alapvető különbség a belépési összeghatárokban és a tanácsadás módjában keresendő.

A célcsoportot nagyon nehéz pontosan meghatározni, mert a mi ügyfeleink életkorában, foglalkozásában, lokációijában is rendkívül nagy a szórás. Azok a magánszemélyek vagy cégek lehetnek a célcsoport, akik a megtakarításuk befektetési időtávjánál legalább 2-3 évben gondolkoznak. Tudnak azonosulni azzal a gondolattal, hogy a befektetési döntéseiket nem ők maguk hozzák meg, hanem egy szakértő csapat.

Mi az, amit a magyar ügyfelek elvárnak a prémium vagyonkezelőktől?

Sokat változott a világ az elmúlt években, de még inkább az elmúlt hónapokban. Lassú emelkedés, majd azt egy rendkívül gyors piaci visszaesés követte, amit most is látunk. Aki nem volt résen óriási veszteségeket könyvelhetett el vagy éppen megjósolhatatlan időre „beragadt” a befektetéseiben. Az ügyfeleink túlnyomó többsége pontosan az ilyen veszteségeket, vagy „beragadásokat” kerüli.

Úgy gondoljuk, hogy a piac hullámzása láttán sokan el fognak gondolkozni azon, hogy jó helyen vannak-e a megtakarításaik.

Fontos, hogy a hozamelvárásokról is említést tegyünk. A befektetők a megtakarításaikat hosszú évek alatt teremtették elő, így a legtöbb esetben a céljuk és az elvárásuk is az, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett olyan mértékben teljesítsünk az állampapírhozamok fölött, hogy ezzel megőrizzük a vagyonuk reálértékét. Ha ezt még túl is teljesíti a portófliójuk akkor az csak hab a képzeletbeli tortán.

Mit tapasztalnak: azok, akik megengedhetik maguknak, hogy ilyen szolgáltatást igénybe vegyenek, mennyire tudatosak a pénzügyeikben?

Akik komolyabb megtakarítással rendelkeznek, tudatosan építették fel a vagyonukat, így mindenképpen azt gondoljuk, hogy határozottabb elképzeléseik vannak a pénzügyekről. A tudatosságnak különböző szintjeit jelenti, ha számlán tartják a pénzüket, maguk fektetik be, vagy szakemberekre bízzák a vagyonuk kezelését.

Támogatni kell az ügyfeleket, felhívni a lehetőségeikre a figyelmet. Ez utóbbit - úgy érzem -, a szakmánk felelőssége. A célunknak annak kell lennie, hogy az ügyfeleink a tudatos pénzügyekkel kapcsolatban is tájékozottak legyenek.

Hogy alakította át a Magyar Állampapír Plusz a prémium vagyonkezelői piacot?

Tavalyi megjelenése óta az ügyfelek úgy tekintenek a MÁP+ hozamára, mint a minimálisan elvárt hozamra. Ez óriási fejtörést okozott a szakmának, mert a tőkepiacokon az ilyen mértékű hozamelvárást már a megszokottnál magasabb kockázattal tudja csak megvalósítani.

Így megfigyelhető volt némi tőkekiáramlás a befektetési piacról, ami leginkább azon ügyfelekkel van összefüggésben, akik a rendkívül kockázatkerülő befektetői körbe tartoznak. Ezt a piacnak megélnie nem volt könnyű, de a szakmai véleményem az, hogy ez a fajta szelekció kifejezetten az ügyfelek érdekeit szolgálta.

Nem szabad egy ügyfélnek sem olyan befektetést adni, ami nincs összhangban az ő kockázattűrésével,

azaz, ha nem tudja elviselni azt (sem pszichésen sem anyagilag), hogy a befektetésének hozama egy adott időszakban akár mínuszba is mehet.

Azt azonban kár tagadni, hogy megkerülhetetlen az állampapír szerepe egy portfólióban, így azt bizonyos mértékben mi is felhasználjuk az ügyfelek portfóliójának kialakítása során.

Miért nem jó ötlet csak egyféle megtakarítási termékben tartani a pénzünket?

Ezt a kérdést is a tudatos pénzügyekkel tenném összefüggésbe. A portfóliókezelés és a legtöbb befektetés nem szabadna, hogy az ügyfél napi likviditását szolgálja. Egyrészről ezeknek az eszközöknek hozamárfolyamgörbéje nem lineáris, hanem folyamatosan változik. Minél rövidebb ideig dolgozik az ember pénze egy ilyen eszközben, annál nagyobb valószínűséggel nem fogja tudni teljesíteni az ügyfél hozamelvárásait.

Másrészről, a pénzügyi tervezés során sok mindent figyelembe kell venni és annak megfelelően kell diverzifikálni az ügyfél megtakarításait.

Természetesen egy váratlan helyzet mindent képes felülírni, ahogy a most kialakult vírushelyzet is, de a pénzügyi tervezés egyik alappillére, hogy ütemezetten használjuk a forrásainkat.

Mennyire alakította át az idei megtakarítási terveket a 2020 év elején kialakult globális gazdasági bizonytalanság? Hogy gyűrűzik ez be a prémium vagyonkezelésbe?

Nagyon sokféle ügyfélreakcióval találkoztunk márciusban. Elmondhatom, hogy a legtöbb ügyfelünk nagyon nagy bizalommal volt felénk, amit sikerült is megszolgálnunk azzal, hogy a portfóliójuk még ezekben az időkben is az elvárt eredményeket hozták.

Természetesen volt feszültség az ügyfelekben, de a folyamatos ügyféltájékoztatás és a portfólió menedzsereink profi munkája nagyban hozzájárult az ügyfelek nyugalmához.

Szinte mindenhol, így nálunk is megfigyelhető volt némi tőkekiáramlás (portfólió teljesítménytől függetlenül), aminek célja legtöbbször csak annyi volt, hogy a pénz az ügyfél számláján rendelkezésre álljon.

Természetesen ebben is maximálisan partnerek voltunk, mert hisszük, hogy az ügyfélkapcsolat nem csak addig tart, amíg a szerződést megkötjük és elindulunk a szolgáltatással, hanem még az után is, hogy az ügyfél esetleg kipróbál más szolgáltatókat is a piacon.

