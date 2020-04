Vida József: a Takarék Csoportnak is igazodnia kell a gyökeresen megváltozott helyzethez

Ahogy a lap írja, Vida szerint a járvány arra ösztönzi majd a világgazdasági szereplőket, hogy csökkentsék kitettségüket, és az ellátási láncaikat sokkal nagyobb mértékben diverzifikálják.

Óvatosabbak leszünk, felértékelődik a biztonság és a stabilitás szerepe

– emelte ki Vida József.

A vezérigazgató szerint, ami a válságnak a hitelintézeti szektorra gyakorolt hatását illeti, nincs ok a 2008-as bankcsődhöz hasonló jelenségekre számítani. Mint mondja, az ágazatnak most sokkal jobb a tőkehelyzete, mint akkor.

Ezzel együtt a krízisnek óriási költséghatása lesz a bankok működésére, mivel a pénzintézetek hármas szorításba kerültek: egy tetemes bevételkieséssel, másrészt lépést kell tartaniuk a járvány miatt megugró digitalizációs igényekkel, harmadrészt pedig versenyezniük kell a fintech cégekkel. Ez óriási költségteher, ami egyben felgyorsítja a bankok hatékonyságnövelő lépéseit. Mindezek miatt néhány szétaprózott európai bankpiacon, így akár itthon is, felerősödhetnek a konszolidációs folyamatok. Éppen ezért a Takarékcsoportnak is igazodnia kell a gyökeresen megváltozott helyzethez

– tette hozzá a vezérigazgató, aki arról is beszélt, hogy mennyire vetheti vissza a járvány Magyarországot.

Magyarországnak különösen erős a nemzetközi kitettsége, ezért nagyon nehéz most pontos előrejelzéseket adni. Három lehetséges forgatókönyvet látunk. A legoptimistább szerint Magyarországon a második negyedévben válik kritikussá a helyzet, amit a harmadik negyedévtől egy felpattanás válthat fel. Ezzel 2020-ban 3,3 százalékkal csökkenhet a GDP, amit jövőre 6,3 százalékos növekedés követhet. Az idei munkanélküliség átlagos 7 százalék körül alakulhat, a gazdaság helyreállása pedig több negyedévig tart. A második és egyben harmadik forgatókönyv nem ennyire kedvező, mert ezekben lassabb kilábalással kalkuláltunk, és beleszámítottuk a járvány őszi kiújulásának a lehetőségét is. De akármilyen görbét ír is le a kilábalás, én változatlanul hiszek a munka erejében. Ha van munka, akkor van értékteremtés, van siker és jövő, új lehetőségek nyílnak meg, és helyreáll minden

- magyarázta Vida József.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy egyes ágazatok hosszabb ideig nem térnek magukhoz azt mondta, hogy a Takarékbank Elemző Központja hétről hétre végez aktuális makrogazdasági és iparági elemzéseket a magyar gazdaság helyzetéről. Ezekből pedig látszik, hogy a válság két legnagyobb vesztese a szállodaipar, valamint a szórakoztatás és vendéglátás lesz.

Ez a két terület csaknem 7 százalékát adja a hazai GDP-nek, és közvetlenül mintegy 190 ezer embernek biztosít munkát. A szállodaiparban a külföldi és belföldi vendégkör teljesen eltűnt, ami nagyarányú leépítésekhez is vezethet, a vendéglátás és szórakoztatás terén tömeges csődök várhatók. Egy másik forgatókönyv szerint viszont gyorsabban helyreállhat a forgalom. Egy biztos: nyár idén is lesz, ami kimagaslóan erős időszak ezekben az iparágakban

- tette hozzá az igazató.

Röviden kitért arra is, hogyan érintheti a válság a járműipart, mint mondta, itt kicsit kedvezőbb a kép.

A GDP csaknem 18 százalékát adó feldolgozóiparban, amelynek mintegy 30 százalékát teszi ki a járműgyártás, egy kicsit kedvezőbb a helyzet. Itt súlyosabb sérülések történtek a termékláncban, az alapanyag-ellátásban, számos üzemben felfüggesztették a működést. Örömmel látjuk, hogy lassan újraindul a termelés a nagy autógyártóknál, de egyelőre nem várható a járvány előtti termelési szint elérése. Itt is az a kérdés, mekkora kereslet lesz az új autókra. Ha lesz kereslet, lesz gyártás és lesz munka is

- emelte ki az igazgató, majd kitért azokra az ágazatokra is, akik sikeresebben és könnyebben vészelhetik át a válságot.

A járvány egyik nyertese az infokommunikációs szektor, jelentősen nőtt a digitális szolgáltatások és a telekommunikáció iránti igény, emelkedett a digitális megoldások, köztük a távmunka népszerűsége. Soha nem látott digitalizációs igények fogalmazódtak meg, és ma már az is digitalizál, aki korábban ódzkodott tőle. A GDP közel 6 százalékát adó mezőgazdaság és élelmiszeripar területén már vegyesebb a kép. Az exportlehetőségek korlátozottak, az import miatt a hazai piacokon fokozódik a túlkínálat, ami lenyomja a termelői és fogyasztói árakat. A tavaszi szántóföldi munkák zavartalanul folynak. Az aszály viszont egyre nagyobb területeken jelent gondot. A marhahús és tej iránti világpiai kereslet csökkent, a sertéshús keresletét és árát pedig a sertéspestis hatásai befolyásolják. De a virágokat sem veszik annyian, kevesebb a rendezvény, összejövetel

- fogalmazott a szakember.

A járvány befolyásolja a bankolási szokásokat is

Vida József szerint a vírusveszély miatt az ügyfelek radikálisan lecsökkentették a hagyományos, személyes banki ügyintézést.

Fiókjaink egy részében alig látni ügyfeleket. Arra számítunk, hogy a járvány után tovább nő a digitális megoldások iránti igény, ami újabb és újabb technológiai fejlesztéseket tesz szükségessé. Ezért a működési költségek lefaragásában és a digitális fejlesztések megvalósításában fontos szerepet játszhat a bankinformatikai terület teljes vagy részleges kiszervezése, különösen a kis- és közepes bankoknál. A Takarékinfo Zrt. például egyszerre három hazai nagybank, a Takarékbank, az MKB és a Budapest Bank számára végezte el az azonnali fizetési rendszer bevezetését március 1-jével, így fajlagosan kevesebbe került, mintha külön-külön csináltuk volna. A projekt sikerességét mutatja, hogy a bevezetést követő egy hónap alatt a Takarékinfó által kiépített rendszeren futott az összes átutalás több mint 35 százaléka. Ilyen megoldások más bankoknál is működőképesek lehetnek

- hangsúlyozta Vida József, aki mesélt arról is, milyen évre számít most a Takarék Csoport.

Kapunk majd hideget is meg meleget is. Egyrészt óriási fegyvertény, hogy a korábbi kis takarékok országos egyesülését épp időben sikerült befejeznünk, mert most már egy tőkeerős, felkészült nagybankként nézhetünk szembe a válsággal. Nem volt könnyű feladat, csaknem 20 milliárd forintunkba kertül az elmúlt két évben. Idén új szakaszba lépünk, amely immár az üzleti növekedés megindításáról, a hatékonyság javításáról és a fenntarthatóan nyereséges működés kialakításáról szól. Most kell igazán képesnek lennünk a változásra, kellő odafigyeléssel és jó stratégiával kell válaszolnunk a kihívásokra. De látjuk, hogy a járvány miatt nem tudjuk határidőre megvalósítani minden célunkat, át kell dolgoznunk az üzleti stratégiáinkat. Igazodnunk kell a gyökeresen megváltozott helyzethez, tovább kell növelnünk a hatékonyságunkat, és jelentősen csökkentenünk a költségeinken. Át kell gondolnunk, mihez kezdjünk a járvány következtében elnéptelenedett fiókjainkkal és az ott dolgozó munkatársakkal. Súlyos döntések előtt állunk, de ez az elmúlt négy-öt évben is így volt. Mára megtanultuk, hogy a jövőnk rajtunk és a munkánkon múlik

- emelte ki az igazgató.

Címlapkép: Getty Images

