Betett a járvány a kistermelőknek: piac helyett inkább a kiszállításban bíznak

Ahogy a portál írja a veszélyhelyzet kihirdetése óta kevesebb a vásárló a piacokon, a megszokott nyüzsgés helyett most kisebb a forgatag a berényi piacon. Azoknak, akik mégis kilátogatnak a piacra, a higiéniai szabályok és korlátozó intézkedések betartására felszólító tájékoztató táblákat helyeztek ki.

A legtöbb termelő viszont arra panaszkodik, hogy nagyon megcsappant a vásárlók száma sőt, úgy érzik, legtöbbször csak raktárra termelnek. Éppen ezért döntött úgy több árus is, hogy megpróbálkoznak a házhoz szállítással.

Megállt a piac, de közben készülünk, vannak időszakos termékek, amit csinálni kell, a szörpjeink közül az orgonaszörpnek, fenyőrügy szörpnek most van az ideje. A fenyőrügy gyógynövény, köhögésre használható és hamarosan elérhető lesz a kínálatunkban. Nekünk fontosak a vásárok, de egyelőre nagyobb rendezvények augusztusig nincsenek. Házhoz szállítással próbálkoztunk, a szolnoki agórás piac, ahol jelen szoktunk lenni, most elérhető online. Áprilisban vittem be a megrendelőinkhez Szolnokra mentaszörpöt, csokis meggylekvárt. A zöld krémeinket, spenót, sóska nagyon szeretik tésztákhoz. A szilvalekvár hála Istennek szinte elfogyott, túl sok nem maradt tavalyról

– meséli Kiss Lajosné Éva nagykörűi kistermelő. Mint mondja sok szabadideje nem maradt, próbál több lábon állni. Nemrég szájmaszkokat is készített a helyi idősek otthonának, ahol részmunkaidősként dolgozik.

A koronavírus miatt minden megváltozott. Azt tapasztalom, hogy az emberek maradéktalanul betartják a szabályokat, megértően viselkednek, és együttműködnek. Sokan tehát maszkot viselnek, és a standok előtt sorban álláskor betartják a megfelelő távolságot. Nem fogdossák össze a termékeket, csak a kiválasztott portékát veszik kézbe. Kevesebb a vásárló, így a forgalom is jelentősen visszaesett, gyakorlatilag a felére csökkent, ami súlyosan érinti a termelőket. Annak, aki igényli, főként ősszel, nagyobb mennyiségben, már évek óta házhoz viszem a burgonyát. Régen jellemző volt, hogy az emberek egyszerre több tíz kilót megvettek egy-egy termékből. Ma már ez nem gyakori

– részletezte a jászfelsőszentgyörgyi Nagy István őstermelő, aki már tizenhét éve értékesít a piacon. Kitért arra is, hogy tapasztalatai szerint egyre több gazdálkodó viszi házhoz, közvetlenül a fogyasztóhoz a friss zöldséget és gyümölcsöt. Pillanatnyi megoldást jelenthet a házhoz szállítás ebben a nehéz helyzetben az értékesítési nehézségek enyhítésére.

Horváth Krisztina jászberényi őstermelőt a járványhelyzet késztette arra, hogy házhoz szállítással próbálja meg helyben eladni termékeit. Mint mondta, a megtermelt finomságokat a hetvenöt éves anyósa árulta, de a járványhelyzet miatt őt semmi esetre sem engedik a piacra. Éppe ezért keresett más értékesítési felületet, így a közösségi oldalon kezdte kínáltni termékeiket. Megszabott egy minimális mennyiséget, amit ki tud szállítani a jászberényi fogyasztóknak és terve sikeresnek bizonyult: gyorsan fogyott a retek. Kezdődik az eperszezon, a közkedvelt gyümölcsöt is hasonló formában szeretné értékesíteni.

Az idei év nem túl jó előjelekkel indul a méhész szakma részére. Az akácvirágzást tönkretette a fagy, idén nem lesz akácméz. Repcéből legjobb esetben is közepes termés várható az aszály miatt, ez a méz mennyiségére is hatással van. A hírek szerint sokan abbahagyták a méhészkedést, több ezer méhcsaláddal van kevesebb. Számomra ez szerelem és a cseresznyés is megsínylené, hiszen a méheim biztosítják a beporzást, nem csak a saját gyümölcsfáimnak

– mondja Lakatos László csataszögi méhész-gyümölcstermesztő, aki hozzáteszi, a következő napokban méhlegelőt vetnek, ami 45-50 nap múlva virágzik, hogy biztosítsák a méheknek az időjárás miatt kieső táplálékot.

Készülünk a gyümölcsidényre is. Ebben az évben nem várhatók az eddig szokásos külföldi felvásárlók. Tavaly sokat szállítottam ki házhoz Szolnokon és Budapesten is. Várhatóan most sok gazda ezzel fog próbálkozni, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni a minőségre

– teszi hozzá a méhész.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)