Folytatódnak a tömeges leállások: újabb benzinkutak zárnak be

A koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest most 30-40 százalékkal kevesebbet tankolnak az emberek, de az osztrák határ mellett 80 százalékos a zuhanás. Ezért sorra zárnak be a benzinkutak.

A portál információi szerint a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest most 30-40 százalékkal kevesebbet tankolnak az emberek, ezért sorra zárnak be a benzinkutak. Korábban írtunk róla, hogy a Shell több töltőállomását is bezárta és többnél pedig rövidített nyitva tartást vezetett be. Az RTL Klub friss riportjából kiderült, hogy a Mol még több kút működését fogja leállítani.

A meglévő 468-ból 28-at fog bezárni május végén a Mol és a megmaradó állomások egy részénél pedig rövidített nyitva tartás lesz.

Sok kúton eddig inkább a dolgozók szabadságoltatásával vagy rövidített munkaidő bevezetésével reagáltak arra, hogy visszaesett a bevétel. A Mol illetékese elmondta, hogy a kútjaik többségét vállalkozók üzemeltetik, ott is lehettek és lehetnek leépítések.

