Várólistára kerülhet, aki most autót vásárol? Mutatjuk, mire számíthatunk idén

Ahogy a portál beszámolt róla, áprilisban jócskán bezuhant az autók forgalomba helyezésének száma. Ez javarészt a vírus számlájára írható, ám Gablini Gábor szerint érdemes helyén kezelni a Datahouse adatsorát, mert az nem feltétlenül a valós piaci helyzetet tükrözi.

Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy amit ott látunk, az a forgalomba helyezési adat, nem az értékesítési. Ez arról szól, hogy az adott hónapban milyen járműveket helyeztek forgalomba, regisztráltak. Pontosan ezért az összesítés egy átlagképet mutat, mert lehet, hogy ezeket az autókat több hónappal, héttel ezelőtt rendelték. Inkább arra lehet belőle következtetni, hogy a korábban megrendelt autók beregisztrálása és átadása milyen volumenben történt meg

- mondta a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke, aki szerint ugyanakkor az adatok is azt mutatják, hogy szállítási nehézségek vannak a járvány miatt, hiszen több gyár is leállt. Ennek okán pedig általában a kiszállítások is leállnak.

Lehet, hogy a logisztika működik, a központi raktárról szállítanak ki a kamionok, viszont a friss gyártából már nincsen semmi

- mutatott rá az elnök hozzátéve, hogy az adatokból annyit tuhatunk meg, hogy milyen autókat tudtak leszállítani, miket lehetett átteni a hazai központokból a kereskedésekbe.

Tehát ez nem aktuális, hanem egy retrográd, egy visszatekintés. Ugye, mi korábban is jeleztük, hogy 2020-at egy nehezebb évnek gondoljuk, mert a károsanyag kibocsátási kvóták szigorodása okán a gyártók a tavalyi évben akciókkal készlettisztítást hajtottak végre. Amit nem lehetett volna január elsejétől forgalomba helyezni, azokat a járműveket még december 31 előtt forgalomba helyezték - hiszen a magasabb kibocsátású járművek után 2020-tól már komoly bírságot kell fizetni. Ez nem feltétlen jelent eladást

- magyarázta Gablini Gábor. Ezért a tavalyi év utolsó negyedéve is jobbnak látszik a Datahouse adataiban, mint a piac teljesítménye. Az idei első negyedév pedig rosszabbnak tűnhet, hiszen azokat az autókat, amiket forgalomba helyeztek 2019. végéig, most "nullkilométeres használt autóként" értékesítik, nem jelennek meg a már említett adatokban.

Plusz az is látható volt az első negyedévben, hogy az új gépkocsik iránti kereslet csökken, mert a szigorítások miatt több modell motorvariáció megszűnt. Nem feltétlen találták még meg a vásárlók, amiket kerestek, ezért nem vásároltak. Másrészt pedig az árak tavaly szeptemberhez képest jelentősen megemelkedtek, hiszen az új szabványoknak megfelelő modelleken komoly fejlesztéseket kellett végrehajtani, ami költségnövekedéssel jár. Ez is fékezte a piacot

- tette hozzá a szakértő, majd pedig kijelentette, ha ha ezeket összességében nézzük, elmondható: nem túl vidám a kép.

A tényleges értékesítési statisztikákat a GÉMOSZ folyamatosan kapja a kereskedőktől, és az áprilisi adatokban pontosan visszaköszön, hogy március végétől igen korlátozottan mehettek be az autószalonokba a vevők. Április elejére a megrendelések száma a nullához közelített, online azért történtek értékesítések, illetve a vállalati ügyfelek is vásároltak. De ez a tavalyi év azonos időszakához képest kevesebb, mint 20 százalék.

Lassan fogunk talpraállni

Nincs könnyű helyzetben tehát a szakma, és nem is lesz egyszerű a talpraállás. Ennek kapcsán Gablini arról beszélt, nem is a gyáraknak kell elsőként visszazökkenniük a válság előtti helyzetbe.

Előbb a vevőknek kell utólérni magukat: a korábbi megrendelésekből még van egy portfólió, ami szépen lassan olvad. Ha ezt nem tudjuk új szerződésekkel feltölteni, akkor folyamatos romlás lesz. Mi azt feltételezzük, hogy bizonyos gyáraknál vannak készletek, ezeket mindenképp szeretnék majd az udvarokról elvinni, hiszen ha újraindul a gyártás, akkor kelleni fog a hely. Nyilván az indulás a gyáraknál nem úgy megy, hogy tegnap még álltunk, holnap pedig már teljes fordulattal pörgünk, gyártótól és beszállítói lánctól függően kell nagyjából 2-3 hónap, mire a válság előtti volumen 70-80 százalékán fog futni a termelés. Ez azt jelenti, hogy bizonyos modellek elérhetősége ki fog tolódni. Tehát, amelyik autó szállítási határideje a válság előtt 3 hónap volt, az most akár 5-6 hónap is lehet

- mondta a szakember.

Mindezek ismeretében, plusz a vásárlói kereslet bizonytalansága miatt a GÉMOSZ elnöke szerint a felfutás lassú lesz, a tavalyi év volumenjét nemigen lehet elérni. A szakmai előrejelzések Európára azt mondják, hogy valószínűleg a 2019-es volumen 70-80 százaléka lesz az idei értékesítés, ez Gablini Gábor szerint Magyarországra is vélelmezhető.

Más szakértők szerint az emberek most szembesültek azzal hogy a tömegközlekedésnek vannak kockázatai. Nem látjuk, hogy Magyarországon hogy tud megfelelni az új igényeknek a közlekedésszervezés, hiszen több jármű és sofőr kéne ahhoz, hogy ne legyenek tömöttek a buszok, villamosok és a többi. Ez nem túl gyors folyamat, ennek okán pedig az emberek autóhasználata már most is erősödött és az elkövetkező időszakban is erősödhet. Ez pedig hozhat egy olyan pozitívumot is, hogy aki megteheti, az most új autot vásárol, vagy előrehozza a döntést. Így nem a tavalyi év teljesítményének 70 százaléka, hanem akár a 80-85 is elérhető lehet

- mutatott rá a szakember.

Címlapkép: Getty Images

