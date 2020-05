Elárulta Laposa Bence: ez várhat a Balatonra a járvány után

Foglalkozol borászattal, vendéglátással, rendezvényekkel és elmondhatjuk, hogy a magyar tengerhez kapcsolódó értékeket népszerűsítő Balatoni Kör elnökeként kulcsszereplőnek számítasz a Balaton életében. Mint a legtöbb területre a felsorolt szektorok mindegyikére hatással volt az utóbbi szélsőséges időszak. Hogyan hatott a koronavírus-járvány a tevékenységetekre?

Laposa Bence: A borászatot szerencsére kevésbé érintették a járvány hatásai, mint a vendéglátást, bár ott is jelentős változásoknak lehettünk szemtanúi. A termelési folyamat azonban nem szakadt meg, tehát a szőlőben és a pincében folyamatosan tudunk dolgozni, viszont a kereskeldelmi rész eléggé átalakult. Sok kereskedőnk rendelése a nullával vált egyenlővé és a saját egységek, valamint az egyéb vendéglátás kiesése miatt látható veszteséget, forgalom csökkenést szenvedtünk el az elmúlt két hónapban.

Bízunk benne, hogy most a nyitás kapcsán ez részlegesen helyreáll vagy elkezd javulni, de azért a teljes visszatérésben még nem reménykedünk.

Egy korábbi beszélgetésben elmondtad, hogy a korlátozások bevezetése után elindítottátok a #borozzotthon kampányt, aminek keretében ingyenesen szállítottátok házhoz az összeállított borcsomagjaitokat. Születettek még új megoldások? Volt valami, amit esetleg másképpen csináltatok és tovább visztek majd a későbbiekben?

Laposa Bence: Megmondom őszintén, hogy annyira nem, mivel ez egy teljesen abszurd helyzet, amire nem lehet felkészülni. Ha ehhez próbálnánk alkalmazkodni hosszútávon, akkor azt hiszem, hogy alapvetően rosszat tennénk, mert ez nem egy normális állapot.

Inkább apróságokon alakítottunk például a webes jelenlétünk intenzívebbé vált és folyamatosan fejlesztjük az informatikai hátterünket is. Ezekre eddig is nagy hangsúlyt fektettünk, de most több időnk volt foglalkozni vele. Talán erre azt mondhatom, hogy a jövőben is a jelenlegi szint fenntartása lehet egy megtartandó cél a későbbiekre nézve. A vendéglátás területén sok újdonságot nem tudunk kitalálni, mivel ott jóval egyszerűbb a képlet: "vagy van vendég vagy nincs vendég". A bornál az alternatív értékesítési csatornáknak a bevonásával próbálkoztunk, mint a webshop és a direkt értékesítés. Alapvetően működtek, de természetesen a megszokott, korábbi módokat nem tudják kiváltani.

A borászat egyik legnagyobb nehézsége az utóbbi időszakban, amiről kevesebben beszéltek és nincsenek rá statisztikai adatok, hogy nemcsak a borértékesítési csatornák szűkültek be, hanem valószínűsíthetően a fogyasztás is jóval kevesebb, mivel kevesebb az olyan élethelyzet, amikor az emberek jóízűen megisznak egy pohár bort. Ebből kiindulva csak az lehet a megoldás, ha szépen, lassan, fokozatosan megpróbálunk visszatérni egy normál világrendhez, élethez.

Reményeim szerint, azokat a balatoni teraszon eltöltött pillanatokat most még sokkal jobban fogják majd értékelni az emberek a jövőben, mint eddig mert most megismerhették, hogy milyen a másik alternatíva.

Sokan mondják, hogy esetleg a korlátozások feloldását követően megnőhet az igény a belföldi utazásokra. Szerinted mi lesz a szezonnal az enyhítések tükrében? Lehet valami pozitív hozadéka is a járványnak a balatoni turizmusra nézve?

Laposa Bence: Ez az első hét, hogy nyitva lehetnek szolgáltatók, így egy hét múlva ilyenkor már talán egy picit többet tudunk a jövőre nézve. Jelenleg nagyon ambivalensek az érzéseim: egyik nap azt gondolom, hogy nagyon jó lesz a szezon, másik nap azt, hogy iszonyúan nehéz. Minden eddig ismert szempontot összevetve most azt gondolom, hogy a legjobb esetben is a tavalyi bázishoz mérten, körülbelül 50 százalékos forgalomra számíthatunk a vendéglátás és más szolgáltatások tekintetében.

Nem tudom elképzelni azt, hogy reális időn belül vissza tudjon állni a tavalyi szint. Már csak a fizikai valóság miatt sem, hiszen valószínűleg a szabályok betartása miatt csökkentett kapacitással kell üzemelnie minden egységnek, így egy eltérő üzemeltetési modell, más hangulat jellemezheti a szezont.

Engem az zavar legjobban, hogy a nehézségek miatt pont az a felszabadult hangulat, lazaság, könnyedség -hogy az ember önfeledten tud kikapcsolódni és szórakozni-, ami a Balatont is jellemzi teljesen kiveszhet belőle. Ez a vendégeknek és a vendéglátóknak is rossz és még bonyolultabbá teszi a történetet.

Említetted a felszabadultságot. Nem mehetünk el amellett, hogy augusztus 15-ig nem lehet rendezvényeket tartani. Milyen hatásai lehetnek a korlátozásnak? Okozott számotokra problémákat ez a változás?

Laposa Bence: Igen, ez nekünk is nagy veszteség, mivel már az év első hónapjaiban elkészültünk a rendezvénynaptárunkkal és egy elég erős, tartalmas tervet sikerült összeállítanunk 2020-ra a kollégáimmal. Ebből legjobb esetben is csak az augusztus végi, szeptemberi események valósulhatnak meg, de erre sincs garancia. Ha globálisabban nézzük, akkor fontos kiemelni, hogy az a fajta programkínálat, amivel a balatoni régió rendelkezik önmagában egy nagy vonzerő a vendégek számára. A programok, rendezvények kiesése szintén egy hatalmas veszélyfaktor lehet a Balaton turizmusát tekintve.

Tekintsünk át egy kicsit a pozitív oldalra. Ha meg lehet tartani a rendezvényeket, mit gondolsz, hogy fognak az emberek reagálni? Részt mernek venni a programokon vagy drasztikusan csökken a forgalom?

Laposa Bence: Azt gondolom, hogy alapvetően a lazítások üteme nagyjából egybevág a lakosság lelkiállapotával és gondolkodásával. Ezért, ha lehet lazítani, akkor ugyan odafigyelve, de el fognak indulni az emberek a rendezvényekre.

A másik oldalt szemlélve, szerinted mennyire tudják az enyhítések mellett betartani azt a néhány javaslatot, szabályt a Balatonra érkezők? Több hír szól arról, hogy továbbra is sokan mennek budapestiek és Pest megyeiek a Balatonra. Mit tapasztalsz vannak szabályszegők?

Laposa Bence: Nyilván mi senkitől nem kérünk lakcímkártyát, hiszen ez nem a mi hatáskörünk. De összességében eddig azt láttam a Balaton körül, hogy egy-két települést leszámítva nem volt sehol kiemelkedő tömeg az elmúlt hetekben sem. Alapvetően azt gondolom, hogy nem a parkok, kirándulóutak lezárásában kellett volna eddig sem keresni a megoldást, hanem abban, hogy minél több, nagyobb tereket szabadítsunk fel, ezzel is csökkentve a zsúfoltságot.

