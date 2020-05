Milliós beruházások: ezeket a vidéki üzleteit modernizálta a SPAR

Közel félmilliárd forintból modernizálta nagyatádi és dunaföldvári szupermarketjeit a SPAR.

A helyiek és a vonzáskörzetben élő vásárlók érdekeit és igényeit is szem előtt tartja a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és ez alapján idén is folytatja a korábban épült üzletei felújítását. A célunk, hogy a vevőközönségünk számára mindenhol modern, kényelmes és otthonos vásárlási élményt kínáljuk. Így került sor a nagyatádi és a dunaföldvári áruházaink korszerűsítésére is. Az összesen 486 millió forintot kitevő beruházásoknak köszönhetően 36 kollégánknak is biztos megélhetést tudunk nyújtani

– mondta Maczelka Márk, kommunikációs vezető.

Nagyatád város és környékének lakói 2020. május 7-től kereshetik fel újra a szokott nyitvatartási időben a Korányi Sándor utca 21-23. szám alatti szupermarketet, amelyet 243 millió forintból korszerűsített a vállalat.

A frissített bejárati homlokzatú üzlet belső elrendezését megváltoztatták, így a tágabb térérzetet biztosító eladótérben új belsővel és új bútorzattal – állványokkal és polcokkal – találkozhatnak a vásárlók. A belső tér a SPAR legújabb koncepciója szerinti kialakítást kapott: áttekinthetőbb, praktikusabb pékáru polc fogadja a vevőket, amelyhez a kényelmesebb vásárlást elősegítő, alacsony bútorokkal berendezett zöldség-gyümölcs részlegen keresztül lehet eljutni. Az üzletbe új grillpultot és önkiszolgáló pénztárakat is telepítettek. A belső-somogyi fürdőváros korszerűsített üzletében – ahol 18 munkatárs gondoskodik a vásárlók kiszolgálásáról – csökkentett fogyasztású LED-lámpák és hűtők biztosítják az alacsony energiafelhasználást.

A Dunaföldvár belvárosi, Béke tér 7. szám alatti, szintén 243 millió forintból modernizált szupermarketet ugyancsak május 7-től vehette birtokába a vásárlóközönség.

Az átalakításnak köszönhetően a bejáratot megújították, az áruház eladóterét átalakították: az üzletbelsőbe új csemege-kiszolgálópult és látványpékség került, illetve egy új grillpult is helyet kapott az üzletben. A pékáru- és a zöldség–gyümölcs-részleget könnyebben áttekinthető, alacsony bútorokkal rendezték be. A vásárlókat önkiszolgáló pénztárgépek segítik, a színvonalas kiszolgálásukat 18 áruházi dolgozó látja el. A dunaföldvári fejlesztés során is érvényesültek a környezeti fenntarthatósági szempontok, a világítást energiatakarékos LED-technológiával oldották meg, és az új hűtőberendezések is kisebb fogyasztásúak.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)