Egekben a sertéshús ára: most kiderül, miért adják ilyen drágán a kereskedők

Ahogy a portál írja, tavaly nyáron kezdett emelkedni az élő sertés ára az üzletekben egyből megdrágult a hús. Igaz akkor még egy kiló combért, karajért 1400 forintot kértek, ma 1700–1800 forintba kerül ugyanez. Annak ellenére, hogy március vége óta folyamatosan csökken az élősertés felvásárlási ára.

A nagyobb gond az, hogy nem is viszik a disznót. Így a 110–130 kiló közötti állatok – a feldolgozóknak ez az ideális súly – idővel 150–160 kilóra híznak, ami már nem kelendő. Közben a felvásárlási árak is folyamatosan lefelé csúsznak. Az utolsó szállítás átlagára kilónként 450 forintra jött ki. A szabadpiacon és a környékbeli kisebb vágóhidaknál pedig csak 370–380 forintot fizetnek egy kiló élősertésért

- részletezte a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József.

Természetesen az okokat – vagyis, hogy miért csökkent a disznó ára, illetve, hogy alacsonyabb áron is keveset vesznek át – az állattartók és a kereskedők is keresik. Csökkent a fogyasztás, ez a legfontosabb indok. Részben a kereskedők, részben a feldolgozók tartják magasan a bolti árakat, úgy látszik nekik így is megéri

- tette hozzá Reibling József.

A szekemberek szerint arra is figyelniük kell közben az állattartóknak , hogy a hizlaláshoz szükséges alapanyagok ára emelkedik, így a premixekhez szükséges vitaminoknál és aminosavaknál már most látványos a drágulás, de nagy kérdőjel a szója is. A malacokra továbbra is nagy a kereslet, mindenki abban bízik, hogy mire a malacokból hízó lesz, addigra a piaci kereslet és az árak is rendeződnek.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)