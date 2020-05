Erre senki nem gondolt: jól vette az akadályokat a magyar gazdaság

A Takarékbank várakozásához (2,1%) igen közeli mértékben, 2,2%-kal nőtt a hazai GDP az első negyedévben egy év alatt, ami érdemi lassulás a tavaly év végi növekedéshez képest, azonban így is az európai gazdaságok közül kiemelkedő mértékű lehetett, tekintettel arra, hogy az európai gazdaságok túlnyomó többsége már jelentős visszaesést mutatott a koronavírus ellen hozott korlátozó intézkedések miatt.

A hazai gazdaság felülteljesítése részben a kiemelkedő lendülettel induló évkezdet, részben a más országokhoz képest kevésbé szigorú intézkedéseknek köszönhető.

Szezonálisan és naptárhatással kiigazítva a növekedés 2% volt, míg az előző negyedévhez képest 0,4%-kal esett vissza a gazdaság. A KSH előzetes közlése szerint koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet a legtöbb nemzetgazdasági ág termelésére kedvezőtlen hatást gyakorolt, de a piaci szolgáltatások és kisebb mértékben az ipar továbbra is a növekedés húzóerejét adták az I. negyedév egészét tekintve.

Az első negyedévben az ipar és az építőipar bruttó hozzáadott értéke minimális növekedést mutatott, míg a szolgáltatások érdemben lassultak, de az év első másfél hónapjának kiemelkedő teljesítménye miatt még növekedtek, míg a turizmus és a vendéglátás teljesítménye is kismértékben csökkent. Mivel a koronavírus terjedése ellen hozott intézkedések a negyedév csupán egyhatodát érintették, ennek teljes hatása áprilisban mutatkozott meg.

Az áprilisi mélyponthoz képest azonban már érdemi javulást mutathatnak egyes ágazatok, miután az autógyárakban – egyelőre nem teljes kapacitás mellett – újraindult a termelés, a korlátozó intézkedések igen fokozatos és óvatos hazai és nemzetközi enyhítése pedig számottevően javítják egyes érintett ágazatok (kiskereskedelem, vendéglátás, belföldi turizmus, személy- és áruszállítás, személyes szolgáltatások stb.) kilátásait.

Így, noha a második negyedévben akár kétszámjegyű visszaesés is lehetséges, már a negyedév során elindul a kilábalás, a harmadik negyedévben pedig jelentős felpattanás következhet, ami folytatódhat a negyedik negyedévben is, amennyiben további enyhítések következnek, a kilábalás azonban így is hosszabb folyamat lesz, egyes szolgáltatások (külföldi turizmus, légiközlekedés, szórakozás, szabadidős tevékenységek, koncertek, fesztiválok, vásárok, mozi, színház) esetében pedig idén várhatóan nem is áll helyre.

Így idén 3,2%-kal csökkenhet a GDP, jövőre pedig érdemi, 6,3%-os növekedésre számítunk, amit új ipari kapacitások is támogatni fognak. A járvány esetleges második hulláma némileg lelassíthatja a kilábalást, azonban meglevő gyógyszerek és vérplazmás kezelések ígéretes eredményei, valamint védőeszközök tömeges használata miatt már nem számítunk hasonló méretű korlátozásokra, azonban a hazai gazdaság idei visszaesése 5-6% is lehet.

Címlapkép: Getty Images

