Álomotthon egy garzon árából: ennyiért vehetsz ingatlant a legboldogabb magyar városban

A budapestiek közül is egyre többen keresik a vidéki otthonok nyugalmát, ezért sokan költöznek a Pest megyei agglomeráció városaiba. Azonban a megfelelő infrastruktúrának, közlekedési lehetőségeknek köszönhetően más települések is szóba jöhetnek, ha olcsóbban szeretnénk álmaink otthonához jutni.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, Székesfehérvárt az ELTE legfrissebb kutatása a 2019-20 évi Globális Jóllét értékek alapján a megyeszékhelyeket vizsgálva a legboldogabb magyar városnak választotta.

A listán a Fejér megyei megyeszékhelyet, Szeged és Debrecen követi, a rangsor végén pedig Kaposvár áll. A vizsgálatban 962 településről összesen 7863 férfi és nő vett részt. Felmérésük kiterjedt az élettel való elégedettség, az érzelmi, a pszichológiai, a szociális és a spirituális jóllét és a mentális egészség szintjének a megállapítására, valamint a karaktererősségek vizsgálatára.

Az eredménytől eltekintve az ingatlanvásárlások szempontjából is egyre népszerűbbnek számít Székesfehérvár, ahonnan az M7-esnek köszönhetően könnyedén megközelíthető a főváros, így mostanra már sokan ingáznak a két település között és választják a megyeszékhelyet otthonuknak, Budapestet pedig a munka színterének. Így a legboldogabbnak választott város nem csak a kutatás eredménye alapján lehet jó döntés azoknak, akik költözésen gondolkodnak.

Annak ellenére, hogy a 2019. évi adatok alapján a megyeszékhelyeket vizsgálva negyedik helyen áll Székesfehérvár az átlagos négyzetméterárakat tekintve, továbbra is jelentősen olcsóbban vásárolhatjuk meg új otthonunkat a "boldog városban" mint Budapesten. A fővárosban ugyanis, a legalacsonyabb árkategóriába tartozó területeken is körülbelül 400 ezerrel számolhatunk, de a népszerűbb környékeken az 1 milliót is elérheti a lakások átlagos négyzetméterára. A budapesti átlagos négyzetméterár az Ingatlannet statisztikái alapján 767 617 forint.

Budapest ingatlanainak négyzetméter ár alakulása

A KSH adatai szerint a főváros és a vidék átlagos lakásokra vonatkozó árszintje között a különbség folyamatosan nő és már több mint 2,5-szeres lett: Budapesten 33,6 millió, vidéken 13,3 millió forint.

Székesfehérvár ingatlanainak négyzetméter ár alakulása

Székesfehérváron a jóval kedvezőbbnek tűnő 443275 forintos átlagos négyzetméterárral számolhatunk, így azoknak, akik tágasabb, modernebb vagy éppen kertes ingatlan vásárlásán törik a fejüket érdemes lehet átgondolni a vidéki város által nyújtott lehetőségeket is.

VIDÉKEN KERESEL INGATLANT? KAPÓRA JÖHET A FALUSI CSOK: NÉZD MEG A TELEPÜLÉSEKET, AHOL IGÉNYELHETED - KATT!

A HelloVidék most szemezgetve a hirdetési portálok kínálatából, összegyűjtötte, hogy milyen ingatlanokat vásárolhatunk Magyarország legboldogabb megyeszékhelyén egy fővárosi lakás 33 millió forintos átlagárából. Íme szubjektív toplistánk:

1. Kis ház, kis ár

45 négyzetméteres, két szobás kisházat kínálnak 13,8 millió forintért. A képek alapján hangulatosnak tűnő belső friss felújításról árulkodik, amit a leírás meg is erősít, valamint azt is megtudhatjuk, hogy a szigetelés és a nyílászárók műanyagra cserélése sem maradt el. Miért ilyen olcsó? Az ok egyszerű az ingatlan Székesfehérvár közvetlen szomszédságában található Zártkerti övezetben. Aki közelebb vágyakozna a városi nyüzsgéshez, annak kicsit mélyebbre kell nyúlnia pénztárcájában.

2. Majdnem ház: kertkapcsolatos városi otthon

Székesfehérváron a családias Feketehegy városrészen vásárolhatjuk meg a 2004-ben épült társasház földszintjén lévő 40 nm + 13,5 nm terasz, közvetlen kertkapcsolatos lakást. A leírás alapján gyerekekkel ideális választás, mivel a zöldövezetben kis játszótér is van. A szép állapotú, újszerű, kertes városi otthon ára már borsosnak tűnik, de még ehhez a lakáshoz is a fővárosi átlagár alatt juthatunk hozzá.

3. Nagy család, nagy lakás

Természetesen az nem lehet elég, hogy zöld, barátságos környezetben található az ingatlan és még játszótér is van a közelben, ha még mindig csak két szobáról beszélünk. 26,5 millió forintért vásárolható meg egy 4 emeletes, tetőtér ráépítéses tégla épület 4.emeletén, a néhány éve átépített 54 négyzetméteres 1+3 félszobás lakás, amely ideális döntés lehet nagyobb családoknak.

4. A belváros az igazi

A belváros szerelmeseinek kínálják 22,5 millió forintért a 48 négyzetméteres négyemeletes, jól karbantartott, tégla épület 4. emeletén található kétszobás, nagy erkélyes lakást. Pozitív lehet, hogy frekventált elhelyezkedésének köszönhetően a közelben van óvoda, iskola, rendelő, gyógyszertár, posta, kisebb szolgáltató egységek, könyvtár a lakástól gyalogosan pár percnyire.

5. Fejlődő városrész: fiatalos modernizmus

A képek alapján fiatal párok minden igényét kielégíti a modern, stílusos székesfehérvári lakás. A teljes körűen felújított nem is olyan kicsi két szobás, 56 négyzetméteres lakás az úgynevezett rádió lakónegyedben található. Kicsit utánaolvasva a mérethez és a lakás állapotához képest meglepő árnak a lokáció lehet az okat, hiszen a Rádió lakótelep néhány éve még nem számított a legnépszerűbb városrésznek.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.