Így nullázta le a szolgáltatóipart a járvány: nehéz lesz a talpra állás

Felmérésünkben a leggyakoribb OKJ szakképesítésekben dolgozó szakembereket kérdeztük meg szerte az országból, a szakemberek név nélkül nyilatkoztak a HelloVidéknek. Fontos megjegyeznünk, hogy nem minden vidéki településen és szolgáltatónál ugyanaz a helyzet, de általánosságban elmondható, hogy a lakosság keresi és igénybe veszi a szépségiparban dolgozók szolgáltatásait.

HelloVidék: Vidéken az enyhítések hatására mennyire indult meg a vendégkör? Vártok vagy már újranyitottatok?

Fodrász: Volt egy 3 hetes mélyrepülés, akkor csak férfiak voltak. A húsvét előtti héten kezdtek bátrabbak lenni, utána visszaállt a normál kerékvágás. Nincs tumultus, a vendégek nehezen viselik, hogy kicsit várni kell és egyszerre ne legyünk sokan bent az üzletben.

Műkörmös és pedikűrös: 2,5 hetet voltunk zárva a vírus miatt, a vendégeim kb. 90 %-a jár hozzám körmözni, a többiek még inkább otthon maradnak. A többség most csak valami ‘gyors’ mintát kér, hogy hamar végezzünk, betartják a szabályokat, amiket szabtunk (maszk viselése, fertőtlenítős kézmosás).

Kozmetikus: Múlt héten nyitottam, azóta tele vannak írva a heteim. A vendégeim 80 %-a visszatért.

Masszőr: Múlt héten újranyitottam. Mindenki visszatért, az idősebb korosztály is. A fix vendégek közül ketten mondták, hogy még kivárnak, az egyikük kisgyermekes, a másik 60 fölötti személy. Új vendéggel is bővültünk. Tulajdonképpen változatlan vendégforgalommal dolgozunk.

HelloVidék: Hány százalékos a vendégkör lemorzsolódása?

Fodrász: Amint engedte a kormány a működésünket még a kijárási korlátozás alatt is sokan jöttek, de az első 3 hét nagyon kemény volt, mert mindenki kilátástalannak látta meddig húzódik el a járvány. Vidéken a korlátozások feloldása után egyre több ember tér vissza a munkahelyére, emiatt fontosnak tartják a megjelenésüket. Szerencsés vagyok, mert nem érzékelem, hogy drasztikusan visszaesett volna a vendégkör.

Műkörmös és pedikűrös: A vendégeim 90 %-a követelte, hogy nyissak minél előbb, ezért nem panaszkodhatom, mert tele van a naptáram és nincs is lemorzsolódás. Azt látom, hogy nagyon várták, hogy szabaduljanak a korlátozások alól és újrainduljon az élet. Szerintem a többiek is hamarosan visszatérnek, ahogy egyre jobban lábalunk ki a járványhelyzetből.

Kozmetikus: Még nehéz pontosan megítélni, de eddig nem vettem észre, hogy visszaesett volna a vendégek száma vagy kevesebben lennének. Már nagyon várták, hogy újra jöhessenek.

Masszőr: Aki jönni akar, jön. Volt olyan, aki még félt, de tudta nyitunk, emiatt csak júniusra adtam a hölgynek időpontot. Addig még visszavonhatom úgy beszéltük meg. Ami zavar! Akiknél már szép lassan javulás illetve szinten tartást, probléma után most mind kezdhetem elölről az a gyanúm. Megtanultam, hogy olyanokat elengedek, akik nem működnek együtt és nem fogadja meg a tanácsaimat a saját érdekében.

HelloVidék: Változtak-e a vendégek szokásai?

Fodrász: Én azt látom sokan „lazán” fogják fel ezt az egészet, nem vettem észre különösebb változást a vendégeknél. Együttműködőek, tiszteletben tartják az egészségük érdekében hozott döntéseket, egyedül azt nem szeretik, ha várakozni kell.

Műkörmös és pedikűrös: Az én vendégeimen azt vettem észre, hogy fontosnak tartják, hogy szép és rendezett legyen a körmük, de a lehető legrövidebb ideig tartózkodnak a szalonban és már igyekeznek is elmenni. A maszkot ők is én is viselem, de ezzel nincs is baj, mert mindkettőnk érdeke, hogy vigyázzunk a másikra. Le a kalappal előttük.

Kozmetikus: A vendégeknek a maszkban belépés lenne az elvárt, de ezért minimum 70 %-ának szólni kell. Különböző indokokkal jönnek: elfelejtette, a kocsiban maradt, a zsebében van, ő nem beteg minden hordja, stb. Miután megérkezik, kézmosás vagy géllel fertőtlenítés kötelező (választhat). Mosdó mellett pedig talál papírtörlőt.

Masszőr: Igen, nem kér következő időpontot. Amikor jó neki akkor jelentkezik. Amikor a hátát masszírozom, akkor leveheti a maszkot, de mikor a hasán fekszik akkor nem.

HelloVidék: Hogyan alkalmazkodtok a helyzethez? Pl: hogyan óvjátok a vendégeket, milyen intézkedéseket tesztek. Emeltek-e árat?

Fodrász: Egyszerre 1 vendég lehet a szalonban és minden vendéget megkértem, hogy viseljen maszkot és kesztyűt. Mindenki után fertőtlenítek, megmosom a kezem, áttörlöm a kilincseket is. Napi kétszer ózonos géppel teljes fertőtlenítés az üzletben. Árakat pont a járvány kitörése előtt emeltem, így nem érte váratlanul őket, inkább kedvezményt adok a törzsvendégeknek ajánlókártyával, hogy hívjon még valakit.

Műkörmös és pedikűrös: A maszkviselésen túl a műkörmözés előtt megkérem a vendéget, hogy géles kézfertőtlenítővel mossa meg alaposan a kezét. Én maszkban és kesztyűben dolgozom végig. Attól függően milyen az időjárás, az ablak folyamatosan nyitva van, de miután elmegy a vendég szellőztetek. Tudok olyan „kollégáról”, aki plexit csináltatott a manikűrös asztalához, de én ezt túlzásnak tartom. Árakban olyan 30 %-ot emeltem, mert az alapanyagok ára is drágábbak lettek.

Kozmetikus: Az én munkám miatt elég közel vagyok a vendégeim arcához. Nem szeretnék sem átvenni, sem átadni egy ilyen vírust. Arc pajzsot használok, mert szemüveg és szájmaszk is aláfér és teljesen lefed. Minden vendég között fertőtlenítek, szellőztetek és úgy adom az időpontokat is, hogy legyen köztük hosszabb szünet. Nem emeltem árat, inkább akciózok.

Masszőr: Eddig is voltak vírusok, szóval eddig is kellett fertőtleníteni. Minden vendégnél kilincs, fotel karrész, ágy fejrész fertőtlenítése. Minden textil megy a szennyesbe, a homlok alatt lévő és a derék vagy testmasszázsnál a nagy betakaró törülköző is. A szárító magas hőfokon elvégzi a dolgát. Fizetés után gél fertőtlenítés a kezére. Rajtam maszk végig, sokszor mosok kezet még a pénz átvétele után is.

Címlapkép: Getty Images

