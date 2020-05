Több száz telepen pusztított a madárinfluenza: csak ezeknek a gazdáknak jár kártalanítás

A madárinfluenza hazai megjelenésétől, azaz március 25-től mostanáig 241 állattartó telepen mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a madárinfluenza korábban világjárványt okozó H5N8 típusát Bács-Kiskun, Csongrád és a napokban Békés megyében. A három megyében – amelyek jelenleg érintettek a madárinfluenzavírus-fertőzésben – eddig a 241 kitöréssel érintett állattartó telepen és a megelőzési céllal felszámolt gazdaságokban már 3,8 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal körülbelül majdnem egymilliót

- számolt be a hatóság adatairól a portál.

Bács-Kiskun és Csongrád megyében a vírus terjedésének megakadályozása érdekében kellett csökkenteni az állománysűrűséget, ezért történt megelőzési célból is állományfelszámolás. A három megyében, a már felszámolt gazdaságokon túl, mintegy háromezer-ötszáz baromfitartó gazdaság található. A vadmadarak vándorlása miatt sajnos ezek mindegyike potenciálisan veszélyeztetett

- hívta fel a figyelmet a Nébih, majd hozzátették, a telepek felszámolása az állategészségügyi hatóság által elrendelt állatjárványügyi intézkedés, ezért alapelvként kártalanítás illeti meg a gazdálkodókat.

A kártalanítás azonban csak abban az esetben jár az érintett állattartóknak, ha a jogszabályoknak megfelelően tartották az állatokat, továbbá kártalanítást kizáró ok nem merül fel. Sajnos az eljáró hatóság már eddig is több esetben megállapította, hogy ez utóbbi feltételek nem állnak fenn, ezért a kártalanítási eljárást lebonyolító járási hivatalnak arról kellett döntenie, hogy a járványügyi szabályokat be nem tartó állattartókat kizárja a kártalanításból. Az érintett állattartók jellemzően a baromfik kötelező zártan tartásának szabályát sértették

- emelte ki a hatóság, akik közleményükben kiemelték azt is, hogy Békés megyében két települést ért el a járvány.

Battonyán egy mintegy 23 500 egyedet számláló növendék hízópulyka-állomány, Nagykamaráson pedig egy csaknem tízezres törzslúdállomány felszámolását kezdték meg a szakemberek. A hatóság ezúton is felhívja a baromfitartók figyelmét a járványügyi előírások fokozott betartására

- fűzte hozzá a Nébih.

Címlapkép: Getty Images

