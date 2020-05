Éjfélkor jár le a határidő: itt van minden, amit az szja-bevallásról tudni kell

Május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási tervezetet, ami legegyszerűbben ügyfélkapu azonosítással tehető meg a NAV honlapján elérhető webes felületen. Aki nem véglegesíti a tervezetet, nem is nézi át, annak – az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve – automatikusan érvényes bevallássá válik a tervezete május 20. után.

Az őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók részére készített bevallási tervezet csupán egy „ajánlat”, ami nem válik május 20-án automatikusan bevallássá. Tehát ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni a vállalkozói, az önálló, illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Ha nem módosítja a bevallási tervezetét vagy saját maga nem készít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV tizenöt napos határidővel felhívja a figyelmét, hogy pótolja a hiányt.

A vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 százalékokról szóló rendelkezőnyilatkozat éjfélig elektronikusan, vagy postai úton is benyújtható.

A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20-án 8 óra 30 perctől 16 óráig tartanak nyitva. A NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon ma 8 óra 30 perctől 20 óráig kérhető a személyijövedelemadó-bevallással, bevallási tervezettel kapcsolatos általános tájékoztatás.

